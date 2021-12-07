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Александр Корниенко рассказал, какие изменения в Конституцию планируют внести

В Конституцию планируют внести изменения по децентрализации

сегодня, 16:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, какой законопроект готовятся зарегистрировать на сайте парламента. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".

Александр Корниенко рассказал, какие изменения в Конституцию планируют внести

Верховная Рада, фото из открытых источников

Законопроект об изменениях в Конституцию по вопросам децентрализации будут готовить к публикации. Над текстом будут работать члены рабочей группы и представители Ассоциации местного самоуправления.

После получения обратной связи от Ассоциации будет создан текст законопроекта. Уже проведено обсуждение изменений в основной закон, которые будут предусмотрены этим документом.

Согласно планам руководства парламента будет обновлена работа консультативного совещательного совета, в который входят те, кто работает в сфере местного самоуправления в областях. То есть, должна улучшиться эффективность сотрудничества местного самоуправления и народных избранников в комитетах Верховной Рады. Среди этих комитетов: бюджетный, налоговый, инфраструктурный, правоохранительный. поскольку в этих комитетах обсуждаются важные законодательные изменения и инициативы, непосредственно касающиеся жизни областей.

По словам Корниенко, уже готовится программа по налаживанию такого сотрудничества между местными властями и парламентскими комитетами. Также он добавил, что работники местного самоуправления составляют "огромную армию", поэтому децентрализация важна для всех областей Украины. Благодаря этой реформе местные власти получат новые полномочия и возможности.

Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в 2014 году собственные доходы местных бюджетов составляли более 80 млрд. грн., в прошлом году — свыше 290 млрд. грн.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно сколько денег получат местные бюджеты на спортивную инфраструктуру.


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Источник: https://sluga-narodu.com/u-parlamenti-ochikuiut-ofitsiyni-propozytsii-zmin-do-konstytutsii-v-chastyni-detsentralizatsii-oleksandr-korniienko/
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