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Александр Кацуба: Украина переживает бум добычи газа, выйти на рынок стало проще

Предприниматель говорит, что сейчас в Украине стало значительно меньшее регулирования и бюрократии

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава НАК "Нафтогаз" Чернышев заявил, что Украина впервые в истории пройдет зиму за счет исключительно собственного газа. Это стало возможным не только из-за падения потребления, но и благодаря увеличению собственной добычи. Предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба объясняет это тем, что выйти на рынок газа сейчас гораздо проще, чем 5-10 лет назад. Как передает портал "Комментарии", об этом он рассказал в интервью для УНН.

Александр Кацуба: Украина переживает бум добычи газа, выйти на рынок стало проще

Александр Кацуба

Предприниматель рассказал, что сейчас стало значительно меньшее регулирования и бюрократии: перспективные участки можно выиграть на аукционе, ничего "решать" не надо, а активы стоят дешевле. Сейчас высоки только налоги, но это логично – государству нужны деньги, чтобы выиграть войну. Потому и добыча растет, говорит Кацуба.


При этом эксперт отмечает, что в настоящее время рынку не хватает иностранных инвестиций. Первая причина – запрос инвесторов на нормальное судопроизводство. Предприниматель считает, что без прозрачного суда, которому будут доверять, поток инвестиций в Украину будет ограничен. Но ключевой причиной сейчас является война.

“Ну вот условно сегодня Израиль, они имеют острую фазу войны. Вы думаете, у них очередь в последний месяц инвесторов? Понятные нам обстоятельства войны все-таки не очень понятны иностранцам. Мы вот говорим. Воет сирена. Мы работаем дальше. Ну, перейдем в подвал. Возьмем с собой ноутбук и будем там работать. Для нас это уже часть обыденности. И мы укладываемся, развиваемся, верим в лучшее”, – рассказывает Кацуба.

Отметим, Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.




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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/publication/2055439-oleksandr-katsuba-vishki-boyka-sud-na-100-milyoniv-biznes-ta-volonterstvo-pid-chas-viyni
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