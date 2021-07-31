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Александр Данилюк врет – Милованов

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности

31 июля 2021, 22:45
Автор:

Ольга Чародий

Я не говорил, что было указание Офиса снять бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Наоборот, я сказал, что это решение комиссии — снять 11 кандидатов. Об этом  заявил советник председателя ОПУ Тимофей Милованов, комментируя недавний инцидент с Данилюком.

Александр Данилюк врет – Милованов

Данилюк и Милованов (фото из открытых источников)

"Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от офиса и я лично считаю это решение правильным — он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал, что он уже договорился с НАПК, что те выдадут справку об этом. Я попросил его не переходить на личности и не политизировать процесс. А просто научиться заполнять документы. И далее идти в суд", — рассказал Милованов.

По его словам, после этого, Данилюк обвинил меня в сотрудничестве с властью. Я напомнил ему как он работал и получал деньги от Виктора Януковича. Данилюку не было что ответить и он перешел к физическому насилию.

"Данилюк не реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ не его реформа, она была подготовлена ​​другими людьми. Он не чем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те сами методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды, с которыми работал — Януковича, потом Порошенко, позже Зеленского. Я борюсь за то, чтобы в Украине было верховенство права и верховенство фактов. Комиссия действует на основе закона", — добавил Милованов.

Напомним, между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником председателя Офиса Зеленского произошла драка. Инцидент произошел на праздновании дня рождения самого Данилюка, на который был приглашен и Милованов. Журналисты сообщают, что перед дракой оба отошли в сторону и начали вести беседу, затем мужчины начали ссориться.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2067313690104469&id=100004775745586
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