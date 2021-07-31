Александр Данилюк врет – Милованов

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Ольга Чародий
Я не говорил, что было указание Офиса снять бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Наоборот, я сказал, что это решение
комиссии — снять 11 кандидатов. Об этом
заявил советник председателя ОПУ Тимофей Милованов, комментируя
недавний инцидент с Данилюком.
Данилюк и Милованов (фото из открытых источников)
По его словам, после этого, Данилюк обвинил меня в
сотрудничестве с властью. Я напомнил ему как он работал и получал деньги от Виктора
Януковича. Данилюку не было что ответить и он перешел к физическому насилию.
Напомним, между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником председателя Офиса Зеленского произошла драка. Инцидент произошел на праздновании дня рождения самого Данилюка, на который был приглашен и Милованов. Журналисты сообщают, что перед дракой оба отошли в сторону и начали вести беседу, затем мужчины начали ссориться.
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