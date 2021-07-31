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Главная Новости Общество происшествия Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения
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Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения

Экс-секретарь СНБО первым ударил советника главы ОП

сегодня, 08:59
Автор:

Елизавета Черных

Между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником председателя Офиса Зеленского произошла драка. Об этом сообщил корреспондент издания "Украинская правда". 

Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения

Александр Данилюк и Тимофей Милованов - фото: Украинская правда

Инцидент произошел на праздновании дня рождения самого Данилюка, на который был приглашен и Милованов. Журналисты сообщают, что перед дракой оба отошли в сторону и начали вести беседу, затем мужчины начали ссориться. 

Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения - фото 2

Данилюк попросил Милованова покинуть мероприятие и "доложить Ермаку", что того выгнали с праздника. 

Тогда советник главы ОП обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этих слов экс-секретарь СНБО ударил Милованова с криком:  "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

После случившегося бывший замгенпрокурора Виктор Трепак вывел Тимофея Милованова с мероприятия. Известно, что тот получил повреждение брови. 

Возможной причиной конфликта могло стать то, что накануне конкурсная комиссия во главе с Миловановым, не разрешила Данилюку претендовать на должность директора Бюро экономической безопасности. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что мэр города Украинка Александр Туренко во время сессии горсовета напал на активиста. Инцидент был зафиксирован на видео, которое в итоге попало в Сеть. Во время того, как один из активистов вышел к трибуне, чтобы задать городскому главе вопрос, мэр встал со своего места и направился к нему. Далее на видео видно, что Туренко буквально повалил на пол активиста и стал звать охрану. Мэр потребовал, чтобы парня вывели из сессионного зала. После этого он переступил через своего оппонента и вернулся в свое кресло.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/30/7302276/
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