Мэр одного из городов Украины подрался с активистом (ВИДЕО)

Мэр города Украинка Александр Туренко во время сессии горсовета напал на активиста. Инцидент был зафиксирован на видео, которое в итоге попало в Сеть.

Мэр Украинки Александр Туренко - фото: из открытых источников

Во время того, как один из активистов вышел к трибуне, чтобы задать городскому главе вопрос, мэр встал со своего места и направился к нему. Далее на видео видно, что Туренко буквально повалил на пол активиста и стал звать охрану. Мэр потребовал, чтобы парня вывели из сессионного зала. После этого он переступил через своего оппонента и вернулся в свое кресло.

Спустя некоторое время ситуация повторилась. Активист вновь решил попытаться выступить с трибуны, а городской глава в свою очередь вновь направился к нему. Однако в этот раз он не применял силу сразу, а сначала произнес ему что-то на ухо.

Очевидцы, находящиеся в зале, возмутились от такого поведения мэра. Его неоднократно пытались успокоить, когда он вновь подошел к активисту. Но и это не подействовало. Туренко схватил парня и силой пытался вывести его из зала. В это же время все присутствующие стали защищать парня от нападок городского главы. После этого он отпустил активиста и вместе со своими коллегами ушел из зала.





На странице "Голос Українки" в социальной сети Facebook было опубликовано видео с места событий. Также отмечалось, что вопрос активиста был связан с высокими налогами, которые не так давно были приняты местной властью.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало том, что мэр одного из украинских городов попал в сексистский скандал. В Сети было опубликовано видео инцидента.

Также сайт сообщал о том, что украинский актер устроил драку на дороге в Киеве. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.

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