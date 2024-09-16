Актуальные цены на земельные паи: как изменились цены в разных областях

После трех лет открытого рынка земли Украина отмечает рост средних цен на земельные участки, особенно на западе страны. Стоимость земли там значительно выше, чем в других регионах, что является следствием ряда факторов, включая качество почв и средний размер участков.

Сколько стоит земля на Западе Украины

Во втором квартале 2024 средняя цена на гектар в этих регионах значительно колеблется, достигая пика в Ивано-Франковской области, где гектар стоит в среднем 157 883 гривны.

С начала открытия рынка было заключено более 250 тысяч сделок по продаже земли на общую площадь около 500 тысяч гектаров. Сейчас средняя цена за гектар составляет 47 776 гривен, что на 15,3% выше прошлогоднего.

Ценовые отличия особенно заметны при сравнении западных областей с другими регионами. Волынская и Закарпатская области имеют среднюю стоимость соответственно 53567 гривен и 52359 гривен за гектар. Львовская область, известная своими плодородными почвами, имеет среднюю цену 78 953 гривны за гектар. В Черновицкой области – средняя цена составляет 45 068 гривен за гектар. В то время как на юге, средняя стоимость гектара земли обойдется в примерно 30 тысяч гривен.





Разногласия в стоимости земли оказывают существенное влияние на экономическое развитие регионов. Высокие цены побуждают инвесторов и землевладельцев к развитию агропромышленных проектов, что в свою очередь стимулирует местные экономики. Такая активность также способствует росту налоговых поступлений, которые могут быть инвестированы в социальные проекты, такие как развитие инфраструктуры и образования.