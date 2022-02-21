Активизировавшийся Макрон: что стоит за заявлениями Парижа и есть ли повод говорить о "договорняке" с Путиным

В последние дни президент Франции Эммануэль Макрон заметно активизировался в вопросе урегулирование эскалации на востоке Украины. Именно французский президент якобы сумел уговорить президента РФ Путина согласиться на саммит с президентом США Байденом, где предметно обсудить тему безопасности в Европе и, в частности, поднять вопрос по Украине. Что стоит за активностью Эммануэля Макрона по украинскому кейсу? В чем может быть подвох? Не мог ли президент Франции тайно договориться о сдаче национальных интересов Украины? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото из открытых источников

С инициативами Макрона Владимир Зеленский должен быть очень внимательным

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что дипломатическая гиперактивность президента Франции Макрона – это, конечно же, хорошо. Вместе с тем есть одно "но". И это очень существенный момент. Он примет участие в апрельских президентских выборах. Уже анонсировано, что 28 февраля выдвинет свою кандидатуру. Следовательно, ему необходима история успеха на международной арене.

"В Мали Макрон фактически провалился. Каких-либо других более-менее приличных поводов, кроме "украинского вопроса", как до сих пор любят говорить на Западе, не просматривается. В этой ситуации Владимир Зеленский должен быть очень внимательным. Потому что французы будут изо всех сил стараться добиться результата, и не факт, что не за счет национальных интересов Украины", – отметил эксперт.

Он добавляет, сейчас одно хорошо, – он (Макрон) довольно точно сумел смодерировать достижение предварительной договоренности о следующей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным, а американцам как раз что-то или кого-то сдавать после Афганистана нельзя никак. Тем более что именно Вашингтон первым дал понять россиянам, что готов идти до конца.

Макрон с Путиным якобы уже договорился о деэскалации на украинской границе

Политический эксперт Михаил Бесараб отмечает, на первый взгляд складывается впечатление, что Эммануэль Макрон с Путиным якобы уже договорился о деэскалации. По крайней мере, об этом активно пишут россияне и французы после телефонного разговора двух президентов.

"Запланирован саммит по вопросам безопасности в Европе и шаги по урегулированию "кризиса на Донбассе". В ближайшие дни и недели министры иностранных дел Франции и России должны проработать эти вопросы", – отметил эксперт.

Он добавляет, теперь само собой возникает несколько важных вопросов.

Первый. Почему Путин, демонстративно требовавший переговоров только с президентом США, вдруг согласился на столь важное дело с президентом Франции?

Второй. Согласовал ли Макрон возможность таких договоренностей с Джо Байденом?

Третий. Какие предыдущие варианты мирного урегулирования на Донбассе обсуждались во время этой встречи?

Четвертый. Что должно стать предметом обсуждения на запланированном саммите по безопасности в Европе?

Пятый. Не стала ли ценой внезапной уступчивости Путина готовность Макрона продвигать требования Москвы по Украине и по "демилитаризации" НАТО на Востоке Европы?

"Очень скоро мы узнаем ответы на эти вопросы. Вполне возможно, что этот поворот не будет способствовать разрядке ситуации, а наоборот, сделает кризис в Европе и мире еще более масштабным. Если Путин, например, решил использовать амбиции Макрона для разрушения НАТО изнутри. Но об этом рано говорить. Также следует понимать, что любой кризис содержит для нас как угрозы, так и возможности", – подытожил Бесараб.

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