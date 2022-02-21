Активизировавшийся Макрон: что стоит за заявлениями Парижа и есть ли повод говорить о "договорняке" с Путиным

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Кравцев Сергей
В последние дни президент Франции Эммануэль Макрон заметно активизировался в вопросе урегулирование эскалации на востоке Украины. Именно французский президент якобы сумел уговорить президента РФ Путина согласиться на саммит с президентом США Байденом, где предметно обсудить тему безопасности в Европе и, в частности, поднять вопрос по Украине. Что стоит за активностью Эммануэля Макрона по украинскому кейсу? В чем может быть подвох? Не мог ли президент Франции тайно договориться о сдаче национальных интересов Украины? Своим мнением на этот счет поделились эксперты.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что дипломатическая гиперактивность президента Франции Макрона – это, конечно же, хорошо. Вместе с тем есть одно "но". И это очень существенный момент. Он примет участие в апрельских президентских выборах. Уже анонсировано, что 28 февраля выдвинет свою кандидатуру. Следовательно, ему необходима история успеха на международной арене.
Он добавляет, сейчас одно хорошо, – он (Макрон) довольно точно сумел смодерировать достижение предварительной договоренности о следующей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным, а американцам как раз что-то или кого-то сдавать после Афганистана нельзя никак. Тем более что именно Вашингтон первым дал понять россиянам, что готов идти до конца.
Политический эксперт Михаил Бесараб отмечает, на первый взгляд складывается впечатление, что Эммануэль Макрон с Путиным якобы уже договорился о деэскалации. По крайней мере, об этом активно пишут россияне и французы после телефонного разговора двух президентов.
Он добавляет, теперь само собой возникает несколько важных вопросов.
Первый. Почему Путин, демонстративно требовавший переговоров только с президентом США, вдруг согласился на столь важное дело с президентом Франции?
Второй. Согласовал ли Макрон возможность таких договоренностей с Джо Байденом?
Третий. Какие предыдущие варианты мирного урегулирования на Донбассе обсуждались во время этой встречи?
Четвертый. Что должно стать предметом обсуждения на запланированном саммите по безопасности в Европе?
Пятый. Не стала ли ценой внезапной уступчивости Путина готовность Макрона продвигать требования Москвы по Украине и по "демилитаризации" НАТО на Востоке Европы?
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