Активисты провели акцию протеста у дома скандального судьи Соколова, — СМИ



















Общественные деятели, обеспокоенные дальнейшей судьбой арестованного генерал-лейтенанта Игоря Павловского, провели митинг у дома судьи Печерского районного суда Алексея Соколова. Как сообщают "Украинские новости", протестующих не устраивает слишком большой залог, установленный за Павловского — 475 млн гривен.



Судья Алексей Соколов, под домом которого устроили протест. Фото из открытых источников

Организаторами акции выступили представители организации "Неизвестный патриот". На собрание они пришли с плакатами "Чем пахнут рубли?", "Руки прочь от боевого генерала" и "Соколову — залог 475 млн грн".

Также участники митинга говорят о том, что решение Печерского суда политически мотивированное и, по их мнению, является "заказом" нынешней власти.

При этом руководитель "Неизвестного патриота" Евгений Стокань считает, что судья Соколов также мог руководствоваться в принятии решения и личными мотивами. Активист напомнил, что ранее Соколов сменил содержание под стражей на домашний арест обвиняемому в расстрелах на Майдане спецназовцу Владимиру Костенко, а затем уже другой судья отпустил на поруки этого офицера спецподразделения "Омега".

Отмечается, что Алексей Соколов пытался избежать внимания участников митинга, выйдя с противоположной стороны здания. Однако протестующие его заметили и, догнав, поинтересовались, насколько справедливой он считает озвученную сумму залога. Впрочем, ответа судьи так и не дождались: он молча сел за руль авто и уехал.

Добавим, что ранее народный депутат Владимир Арьев на своей Facebook-странице писал, что на судью Соколова могут давить со стороны замглавы Офиса президента Андрея Смирнова, который якобы требует "жестких решений в мерах предосторожности" относительно генерала Павловского, а также экс-главы правления" Кузницы на Рыбальськом" Валерия Шандры.





Напомним, 12 июля Печерский суд Киева по требованию Государственного бюро расследований на два месяца арестовал бывшего заместителя министра обороны (во времена президентства Петра Порошенко), боевого генерала Игоря Павловского. Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузница на Рыбальськом" Валерия Шандру в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр" и авто медицинской помощи.

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