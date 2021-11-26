Акция протеста под пресс-марафоном президента: о чем говорят митингующие (ФОТО)

Сегодня в Киеве, 26 ноября, у здания Creative State of Arsenal на метро "Арсенальная" где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского неприглашенные на мероприятие журналисты вышли на акцию протеста. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Митинг. Фото: "Комментарии"

Десятки людей с выкриками "Ганьба" собрались под зданием Creative State of Arsenal. Участники акции дали комментарий нашим журналистам.

Одна из участниц рассказала, что она журналист-фрилансер и работала над расследованием Pandora Papers.





"Мне кажется, что это вообще одно из самых громких расследований этого года и поэтому для нас очень странно, что журналистов издания "Следствие.Инфо", которое делало расследование про оффшоры не пригласили сегодня. Вообще формат приглашений для нас кажется недопустимым. Есть процедура аккредитации прессы. Поэтому мы хотим, чтобы наш президент жил по закону и исполнял статью закона об информации, в которой говорится об аккредитации медиа на общественные мероприятия."- отметила участница акции.

Также журналист рассказала о том, какой вопрос она бы задала Владимиру Зеленскому, если бы попала на пресс-марафон.

"Мы не получили ответы на все вопросы (речь о расследовании Pandora Papers) от президента. Эти ответы почему-то озвучиваются на других телеканалах ведущими которые "не в теме" этого расследования. Они задают очень поверхностные вопросы. Президент не встречается с журналистами, которые делали это расследование и поэтому мы хотим поговорить об этом. Сейчас мы вышли сюда, чтобы напомнить президенту о том что мы живем в демократичной стране". — рассказала журналистка.





Митингующая, которая назвалась представителем информационного агентства "Информатор", также выразила возмущение тем, что не все журналисты имели возможность попасть на пресс-марафон.

"Мы хотели попасть на мероприятие, но нам сказали, что — карантин и только 30% средств массовой информации могут быть аккредитованы. И это самые влиятельные СМИ, хотя непонятно по каким критериям это оценивается", — отметила митингующая.

Кроме того, журналист добавила, что "Меня больше волнует, что не отвечают на информационные запросы. То есть так поставить вопрос это одно, но даже информационные запросы игнорируются".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во время пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский рассказал, что вероятность вторжения РФ может быть ежедневно.

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