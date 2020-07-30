Airbus построит космический грузовик для полета на Марс

Фото: AIRBUS

Французское подразделение компании Airbus построит спутник, который доставит первые образцы марсианских пород на Землю. Об этом сообщает BBC.

Новый космический грузовик строят под заказ. Сначала новый марсоход американского космического агентства NASA - Perseverance - соберет образцы материалов на Красной планете, а затем ракета отправит их на орбиту. Задача спутника Airbus - забрать эти упакованные образцы и доставить на Землю.

Ожидается, что совместный американо-европейский проект будет стоить миллиарды и продлится больше декады.

Ученые убеждены, что такой способ исследования Красной планеты поможет выяснить, существовала ли вообще когда-то жизнь на Марсе.

Отмечается, что любые собранные доказательства с Марса, вероятно, будут противоречивыми и требуют проверки мощными аналитическими инструментами, которые сейчас можно только найти в лабораториях на Земле.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Китай отправил на Марс свой марсоход. Шестиколесный робот, находящийся в защитном зонде, был поднят с Земли ракетой Long March 5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля в 12:40 по местному времени (04:40 по Гринвичу). Он должен прибыть на орбиту Красной планеты в феврале.