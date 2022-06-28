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Ахметов подал иск на россию: сколько планирует получить реперации

Ахметов подал иск в международный суд и планирует получить репарации от России

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинский олигарх и основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов потерял немалую прибыль от заводов, которыми владел. Имущество было уничтожено, ограблено россиянами с февраля 2022 года. Поэтому миллиардер подал иск в международный суд на российские власти и требует репараций нанесенного ущерба. Юристы олигарха говорят, что иск направили в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет Forbes.

Ахметов подал иск на россию: сколько планирует получить реперации

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

В заявлении говорится, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы остановить грабеж украинского зерна, стали, металлопроката и уничтожение сырья со стороны российских войск.

Российские власти должны возместить ущерб, нанесенный предприятиям. За нарушение прав собственности Ахметов требует от россии репарации. По подсчетам издания, потери Ахметова с февраля составляют примерно 4,6 млрд. долларов США. Так, он владел металлургическими предприятиями в Мариуполе – завод металлоконструкций им. Ильича и завод "Азовсталь". Именно эти предприятия давали 90% стали, а после боевых действий в городе и бомбардировок заводы прекратили свою деятельность. Однако там еще оставалась продукция, по данным директора ГП Мариупольский торговый порт Игоря Барского, до 200 тысяч тонн металла и чугуна. Остановился и завод Авдовский коксохим, обстрелянная и оккупированная Луганская ТЭС в Счастье, Ботиевская, Приморская, Орловская ВЭС и Трифоновская СЭС – теперь на временно оккупированных россиянами территориях.

Холдинг HarvEast потерял контроль над 90 тысяч га полей в Донецкой области, они теперь под оккупацией россиянами,  и над 12 тысяч га в Киевской области, которые следует обследовать на наличие взрывоопасных предметов — они не были обработаны в этом году. В общей сложности эти 100 тысяч гектаров составляют львиную долю земель агрохолдинга.

Ранее в интервью RAI миллиардер заявлял о том, что потерял активы с капитализацией до февраля 2022 года более чем в $20 млрд. Вероятно, такую сумму репараций планирует получить олигарх от россии.

Как писал портал, с какой целью Украина и Молдова восстанавливают сообщение по железной дороге.



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Источник: https://forbes.ua/news/akhmetov-podav-pozov-do-espl-na-rosiyu-z-vimogoyu-kompensatsii-zbitkiv-27062022-6817
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