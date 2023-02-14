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Ахметов обзавелся новой яхтой: ее размеры и стоимость впечатляют

В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Немецкая судостроительная компания Lürssen Werft представила яхту гигантских размеров, известную как проект Luminance, дизайн экстерьера которой был разработан монегасской студией Espen Øino. Стоимость корабля 500 млн долларов.

Ахметов обзавелся новой яхтой: ее размеры и стоимость впечатляют

Яхта Ахметова. Фото: из открытых источников

Корабль имеет длину в 145 метров и является 30-м прогулочным судном, спущенным на воду на верфи в Бремене в Германии, на котором стоит подпись знаменитого дизайнера яхт родом из Осло, пользующегося большим спросом у владельцев самых больших нестандартных яхт.


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Обслуживание судна обойдется украинскому миллиардеру в 50 миллионов долларов ежегодно.

В мае прошлого года авторитетная газета "New York Times" сообщала о том, что заказчиком и владельцем яхты Luminance является украинский миллиардер и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов.                                                   

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