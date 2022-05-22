"Аэрофлоту" РФ из-за нехватки запчастей придется разбирать самолеты – Bloomberg

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории, многие страны ЕС ввели против страны-агрессора санкции, "подрывающие" ее экономику. В частности, согласно информации издания Bloomberg, российскому "Аэрофлоту" из-за нехватки запчастей придется разбирать часть своих самолетов.

"Аэрофлоту" придется разбирать свои самолеты на запчасти / Фота: Wikimedia

Эксперты компании IBA, на которых ссылается издание, считают, что приблизительно через три месяца российскому авиаперевозчику, чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии, придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. А все дело в санкциях, из-за которых РФ начала испытывать дефицит деталей запчастей к воздушным суднам.

Более того, из-за жестких ограничений "Аэрофлот" сократил уже зарубежную маршрутную сеть, если по состоянию на 24 февраля 2022 года он выполнял рейсы в 56 стран, то в текущем месяце их было всего 13. И пассажиропоток резко упал на эти рейсы.

Из-за войны, как отметил эксперт по безопасности полетов Арнольд Барнетт, российский авиаперевозчик будет в основном работать на внутреннем рынке.

Напомним, что представители Белого дома рассказали о новых санкциях, которые будут введены против Российской Федерации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил о манипулятивных данных россии о том, что "экономика России выдержала первый удар санкций". Указывается, что это манипулятивная информация.

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