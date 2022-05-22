"Аэрофлоту" РФ из-за нехватки запчастей придется разбирать самолеты – Bloomberg

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Светлана Шкурупий
Из-за
полномасштабного вторжения России на украинские территории, многие страны ЕС
ввели против страны-агрессора санкции, "подрывающие" ее экономику. В
частности, согласно информации издания Bloomberg, российскому
"Аэрофлоту" из-за нехватки запчастей придется разбирать часть своих
самолетов.
"Аэрофлоту" придется разбирать свои самолеты на запчасти / Фота: Wikimedia
Эксперты
компании IBA, на которых ссылается издание, считают, что приблизительно через
три месяца российскому авиаперевозчику, чтобы поддерживать флот в рабочем
состоянии, придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. А все
дело в санкциях, из-за которых РФ начала испытывать дефицит деталей запчастей к
воздушным суднам.
Более
того, из-за жестких ограничений "Аэрофлот" сократил уже зарубежную маршрутную
сеть, если по состоянию на 24 февраля 2022 года он выполнял рейсы в 56 стран,
то в текущем месяце их было всего 13. И пассажиропоток резко упал на эти рейсы.
Из-за
войны, как отметил эксперт по безопасности полетов Арнольд Барнетт, российский
авиаперевозчик будет в основном работать на внутреннем рынке.
Напомним,
что представители Белого дома
рассказали о новых санкциях, которые будут введены против Российской Федерации.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Центр противодействия дезинформации при Совете
национальной безопасности и обороны Украины сообщил о манипулятивных данных россии о том, что "экономика России выдержала первый удар санкций".
Указывается, что это манипулятивная информация.
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политике западных стран в отношении России в ближайшее время и сообщила, как долго будут действовать санкции против Российской Федерации.
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