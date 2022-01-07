Адвокат Порошенко опроверг утверждение ДБР об отсутствии ареста активов "Прямого" и "5 канала"

Информация о том, что Печерский суд не арестовывал активов "Прямого" и "5 канала", является ложной. Ведь сохранились скриншоты постановления об аресте и прокурорском ходатайстве, которое судья Бортницкая вписала в свое решение. Об этом написал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в Facebook. Игорь Головань отметил, что в документах черным по белому написано: ГП "ТРК" НБМ — Запорожье" и ООО Телекомпания "Автор ТВ". Он отметил, что это компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов.

Порошенко - фото из отрытых источников

“Вот только части Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что таким образом прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Петру Порошенко.

"Можно конечно, подумать, что прокуроры и ее честь судья Бортницкая просто не умеют работать с реестром юридических лиц, а потому не знают, что конечный бенефициарный собственник может меняться с определенным опозданием с даты смены собственника", — написал Игорь Головань.





Напомним, 6 января, с самого утра в Печерском суде столицы началось заседание по поводу ареста имущества пятого президента Украины Петра Порошенка, которому инкриминируют государственную измену. Об этом сообщил адвокат Порошенка Игорь Головань в Facebook По словам защитника Петра Порошенка, сообщение о заседании они получили вечером накануне и пока не успели даже ознакомиться с судебными материалами. Одно ему точно известно, что документы не подписала Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова. На документах стоит подпись прокурора по фамилии Белкин и дело не согласовано с Генеральным прокурором, в чем он видит не только нарушение, но и доказательство факта политического преследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!