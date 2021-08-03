Адвокат Медведчука заявил о нарушении порядка проведения досудебного расследования в деле лидера ОПЗЖ



















Адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука заявил о нарушении процессуального порядка проведения досудебного расследования. Соответствующие нарушения адвокат Дмитрий Лойфман перечислил во время пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишет 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Если взять последние события, а именно продление меры пресечения Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста, закон предусматривает определенную процедуру, каким образом это должно происходить. Данная процедура должна производиться следующим образом: соответствующий орган, уполномоченный орган досудебного расследования по согласованию с уполномоченным прокурором в предусмотренный законом срок обращается в уполномоченный законом суд на рассмотрение этих вопросов для рассмотрения этого вопроса. Что происходит у нас: у нас орган досудебного расследования на бумаге — "Державне бюро розслідувань", по факту вся работа проводится следователем из СБУ. то есть прямое нарушение закона, так как дело расследуется в отношении народного депутата", — сказал адвокат.

Дмитрий Лойфман отметил, что законом предусмотрено, что только ГБР может расследовать дела в отношении народных депутатов.

"Кроме того, обращаясь в суд с ходатайством о продлении меры пресечения, так как дело у нас находится в производстве у "Державного бюро розслідувань", которое всем известно, где находится, а именно по адресу Симона Петлюры, 15, по закону именно по месту нахождения органа досудебного расследования обращаются в суд для решения вопросов, которые отнесены к компетенции следственного судьи. Ул. С. Петлюры, 15 — это Шевченковский район города Киева, но каким-то образом прокурор у нас обращается с таким вопросом именно в Печерский суд. В соответствии с этим, нами, стороной защиты, поданы были соответствующие ходатайства, в том числе в апелляционный суд и в Печерский суд об определении подсудности, что данное дело не подсудно Печерскому суду, так как орган досудебного расследования находится в Шевченковском районе", — сказал адвокат.

Он добавил, что судья Вовк умышленно отказал стороне защиты в этом ходатайстве и не стал ждать решения апелляционной инстанции о подсудности данного дела, и в решении, которым он продлил меру пресечения, целенаправленно указал, что ГБР относится к его подсудности как судьи Печерского суда.

Адвокат также отметил, что в условиях карантина прокурор должен был обратиться с ходатайством за 10 дней до завершения срока меры пресечения, а если карантина не было бы, то за 5 дней.

"Но у нас прокурор обращается с таким ходатайством в суд за три дня. Если у нас судья не предвзятый, объективный, получает ходатайство с нарушением срока, какие он должен совершить действия? Он должен его вернуть инициатору ходатайства, то есть прокурору. У него нет оснований принимать и рассматривать. У нас судья Вовк, зная, что дело ему не подсудно, оно подсудно Шевченковскому суду, подано с нарушениями сроков, он его принимает, берет и рассматривает", — отметил адвокат.

Дмитрий Лойфман продолжил:

"Кроме того, в ходе досудебного рассмотрения этого ходатайства, а также подготовки текста ухвалы суда, судья Вовк — в ходе суда были предоставлены доказательства того, что нарушается подследственность, ненадлежащий орган досудебного расследования, следователи, вернее, не того органа, а именно следователи СБУ собирают доказательства. Данное нарушение является существенным. Есть масса решений и Верховного суда по этому поводу, и апелляционного. Более того, в Реестре судебных решений есть решение самого судьи Вовка в другом деле, в котором была нарушена подследственность. Дело расследовала Нацполиция, а должно было расследовать ГБР. Судья Вовк вынес решение, отменившее подозрение в том деле. В нашем же деле этот же судья Вовк закрывает глаза на данные нарушения".

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