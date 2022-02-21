«Адвокат, который советовал Чаусу уезжать из Украины и оставаться в Молдове», – СМИ о замглавы ОПУ Смирнове

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Козлова Альбіна
Одним из главных лиц "дела судьи Чауса" был нынешний замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, руководивший вывозом судьи в Молдову и уговаривавший судью просить политическое убежище в Молдове. Об этом известно из текста официальных показаний Андрея Смирнова, которые он дал СБУ в 2021 году, пишут "Українські новини".
Судья Чаус, фото: Слово и дело
Далее Смирнов встретился с Чаусом, чтобы обсудить дело о взятках и дальнейших планах. По данным издания, Смирнов просил Чауса уехать "в отпуск", а на ответ Чауса, что это не изменит того, что им занимается НАБУ, Смирнов ответил, что найдет безопасное место и предоставит Чаусу охрану. При этом Смирнов сказал также, что на допросы с судьей будет ходить другой адвокат, им вскоре стал Ким Веремийчук.
Как пишут "Українські новини", из показаний Смирнова известно, что в один из дней такси со Смирновым приехало к дому Чауса, судья сел к нему с одним паспортом и в домашней одежде, а Смирнов сказал, что тот "уезжает в отпуск". Однако дальше Чауса посадили в другой автомобиль, а затем вывезли в Молдову. Уже во время проживания Чауса в Кишиневе Смирнов приезжал к судье и говорил, чтобы тот просил политического убежища в Молдове.
А через полгода после этого Смирнов сказал, что "договор с ними заканчивается, денег они не получают, поэтому заниматься этим делом адвокаты больше не будут".
Но общение с Чаусом продолжили.
Там сообщается, что когда власть в стране изменилась, Смирнов попал в ЗеКоманду, куда его привел коллега Андрей Богдан, возглавивший Офис президента. Смирнов в 2019 году еще занимался делом судьи Чауса. Тогда летом Смирнов вышел на связь с Чаусом, которому сообщил, что нужно возвращаться в Украину, иначе это будет сделать крайне сложно.
То есть, Смирнов владел информацией, что Чауса планируют каким-то образом "убрать" политики и фигурирующие в деле влиятельные лица. По данным издания, позже Чауса похитили с парковки возле дома в Кишиневе, вывезли в Украину и удерживали незаконно, однако во время перевозки по реке Чаусу, который подозревал, что его планируют убить, удалось убежать от его "охраны" и обратиться в полицейский участок, откуда его забрали представители СБУ.
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