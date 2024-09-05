Адвокат дала совет мужчинам, как пересечь границу и не попасть в ТЦК

В требованиях к перечню документов, которые необходимо предъявить при пересечении границы, урегулированных Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, нет прямо определенного требования предоставить подтверждение оформленной отсрочки от призыва, говорит адвокат Дарья Тарасова.

Мобилизация в Украине

В то же время, добавляет она, не по всем возможным основаниям для пересечения границы четко определены требования для документов, которые необходимо предъявить.

Так, например, четко определен Правилами перечень необходимых документов для таких случаев: пересечение границы лицом с инвалидностью, сопровождение жены с инвалидностью, сопровождение одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы, сопровождение ребенка с инвалидностью или ребенка, больного тяжелыми заболеваниями , сопровождение лица, нуждающегося в постоянном уходе и сопровождение лица, признанного судом недееспособным.

Вместе с тем, говорит адвокат, правила не определяют требования к документам, например для многодетных, для забронированных, для признанных временно непригодными и т.д.

Но, добавляет адвокат, существует п. 2-6 Правил, который отмечает: "В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. 14 настоящих Правил.".

То есть, подчеркивает адвокат, эта норма распространяется на тех, кто имеет право на отсрочку, но не указан в других пунктах Правил.

Кроме того, Тарасенко напомнила, что Закон требует от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявлять на границе военно-учетный документ.

"На практике же распространено требование пограничников предоставить документальное подтверждение оформленной отсрочки. Особенно это касается случаев, когда право на пересечение границы согласно Правилам есть, а права на отсрочку может и не быть (например, сопровождение внуком бабушки с инвалидностью)" — добавила Тарасенко.

Именно поэтому она советует иметь при пересечении границы уже оформленную отсрочку.

"В противном случае существует риск не просто получить отказ в пересечении границы, а даже не доехать до пункта пропуска, а быть доставленным в ближайший ТЦК для решения вопроса о возможной мобилизации", — добавила адвокат.

При этом Тарасенко добавила, что у мужчин, состоящих на военном учете в качестве призывников, требовать отсрочку не имеют права, поскольку призывники по определению такую отсрочку оформить не могут. Она напомнила, что на военную службу по мобилизации призывников не призывают только военнообязанных и резервистов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Польша готова вернуть военнообязанных в Украину.



