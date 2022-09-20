Адвокат Черезов ранее защищал скандальных политиков, а теперь предателей, – СМИ

Украина продолжает на поле боя бороться за независимость, воюя с российской федерацией. Однако до сих пор на стороне нашей Родины есть те, кто хочет, чтобы Украина легла под иго оккупанта. Это предатели и коллаборанты, для которых наша страна была и остается придатком к россии. Правоохранители работают для разоблачения тех преступников, которые, проживая в Украине, готовы с потрохами отдать ее в руки оккупанта. Но есть и те, кто предателей защищает. Один из них защитник и так называемого друга Дьявола — адвокат Игорь Черезов. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Прямой".

Игорь Черезов. Фото: канал Прямой

СМИ отмечает, адвокат Игорь Черезов – человек непростой. Сам выходец из харьковских правоохранительных органов. В свое время защищал известных на всю Украину Романа Насирова, Петра Мельника, Геннадия Балашова, Павла Гречковского, Николая Мартыненко, Ярослава Кашуба. В список следует добавить бывшего нардепа Владимира Парасюка, бизнесмена и политика Геннадия Корбана, первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелома и многих других.

В материале говорится, что на фоне войны стоит упомянуть еще одного подзащитного, которого сейчас защищает Черезов. Речь идет о политике Игоре Беркуте – террористе и отступнике, который по примеру путина призывал к “демилитаризации” нашего государства. Автор антиукраинских, пропутинских книг "Брат" и "Брат-2". Именно его СБУ подозревает в терроризме. Сейчас Беркут скрывается за пределами Украины, а на судебные заседания по его делу ходит не кто иной, как Игорь Черезов.





"Прямой" отмечает, что на этом пророссийская история Черезова не заканчивается. Он близко дружит с некоторым Валентином Рыбиным – адвокатом, который в начале марта вместе с семьей скрылся из Украины.





Семейный побег отец Рыбина объяснил в Facebook следующим образом: “В Киеве из жилых застроек работают укровские грады в сторону Вышгорода. Мы когда это увидели, не стали ждать, когда наши дома накроет ответным артогнем. Наш караван из трех машин (8 взрослых и 4 детей) уже несется в сторону Будапешта. А цель – Испания. Нас там ждут… В россию мы бы не выбрались“.

Журналисты обращают внимание на то, что Черезов тоже в начале вторжения путинской орды уехал в Испанию и недавно вернулся. По всей вероятности, отдыхали адвокаты (а по-другому это и не назовешь) вместе. Позже сам Валентин Рыбин осудил адвокатов и судей, взявшихся за оружие, чтобы защищать Украину.

Судьи ВАКС, Судьи ВС, адвокаты, другие юристы, схватившие автоматики и заселфившиеся в фэйсбуке – вы уже всех победили???! Всех убили???? Вы вообще хоть что-то понимаете в законах войны????. Я вышел из игры и вернусь в игру только тогда, когда будет говорить Zakon!“ – написал он.





"Адвокат Рыбин воспользовался буквой Z2, которую россияне выбрали для обозначения спецоперации в Украине. Служба безопасности Украины уже объяснила, что это нацистский символ . Все мы прекрасно понимаем, что друзья обычно поддерживают друг друга и придерживаются подобных мнений. Прежде всего, что касается политических тем. Иначе – была бы ссора. Яркий пример – украинцы, перессорившиеся со своими родственниками на территории России, поддерживавшие войну. Даже несмотря на родственные связи, любые коммуникации были остановлены. Но Черезов спокойно отдыхал вместе с Рыбиным в Испании", – говорится в материале.

"Прямой" отмечает, что Сам Черезов в комментарии журналистам говорит: защищать коллаборантов – это абсолютно нормально. Более того, он даже ожидает за это награду.

“Если руководство Ассоциации адвокатов Украины останется, то за это (защиту коллаборантов, ред.) даже будут награждать. Что касается защиты Беркута, это для меня абсолютно нормально. Товарищи СБУшники открыли дело за видео, набравшее 420 просмотров. Даже если адвокаты со мной не захотят работать после моей защиты коллаборантов – мне на это плевать. Есть только одна прямая зависимость – клиент и адвокат”, – сказал он.

Журналисты резюмируют, примечательно, что Черезов говорит о видео Беркута, которое "набрало мало просмотров". Но мало просмотров оно мало потому, что подозреваемый удалил свой старый YouTube-канал с многомиллионной аудиторией. Черезов также подчеркнул, что мысли идти на фронт у него даже не возникало: "Я не могу этого сделать по состоянию своего здоровья".





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