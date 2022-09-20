Адвокат Черезов ранее защищал скандальных политиков, а теперь предателей, – СМИ

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Кравцев Сергей
Украина продолжает на поле боя бороться за независимость, воюя с российской федерацией. Однако до сих пор на стороне нашей Родины есть те, кто хочет, чтобы Украина легла под иго оккупанта. Это предатели и коллаборанты, для которых наша страна была и остается придатком к россии. Правоохранители работают для разоблачения тех преступников, которые, проживая в Украине, готовы с потрохами отдать ее в руки оккупанта. Но есть и те, кто предателей защищает. Один из них защитник и так называемого друга Дьявола — адвокат Игорь Черезов. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Прямой".
Игорь Черезов. Фото: канал Прямой
СМИ отмечает, адвокат Игорь Черезов – человек непростой. Сам выходец из харьковских правоохранительных органов. В свое время защищал известных на всю Украину Романа Насирова, Петра Мельника, Геннадия Балашова, Павла Гречковского, Николая Мартыненко, Ярослава Кашуба. В список следует добавить бывшего нардепа Владимира Парасюка, бизнесмена и политика Геннадия Корбана, первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелома и многих других.
В материале говорится, что на фоне войны стоит упомянуть еще одного подзащитного, которого сейчас защищает Черезов. Речь идет о политике Игоре Беркуте – террористе и отступнике, который по примеру путина призывал к “демилитаризации” нашего государства. Автор антиукраинских, пропутинских книг "Брат" и "Брат-2". Именно его СБУ подозревает в терроризме. Сейчас Беркут скрывается за пределами Украины, а на судебные заседания по его делу ходит не кто иной, как Игорь Черезов.
"Прямой" отмечает, что на этом пророссийская история Черезова не заканчивается. Он близко дружит с некоторым Валентином Рыбиным – адвокатом, который в начале марта вместе с семьей скрылся из Украины.
Семейный побег отец Рыбина объяснил в Facebook следующим образом: “В Киеве из жилых застроек работают укровские грады в сторону Вышгорода. Мы когда это увидели, не стали ждать, когда наши дома накроет ответным артогнем. Наш караван из трех машин (8 взрослых и 4 детей) уже несется в сторону Будапешта. А цель – Испания. Нас там ждут… В россию мы бы не выбрались“.
Журналисты обращают внимание на то, что Черезов тоже в начале вторжения путинской орды уехал в Испанию и недавно вернулся. По всей вероятности, отдыхали адвокаты (а по-другому это и не назовешь) вместе. Позже сам Валентин Рыбин осудил адвокатов и судей, взявшихся за оружие, чтобы защищать Украину.
"Прямой" отмечает, что Сам Черезов в комментарии журналистам говорит: защищать коллаборантов – это абсолютно нормально. Более того, он даже ожидает за это награду.
Журналисты резюмируют, примечательно, что Черезов говорит о видео Беркута, которое "набрало мало просмотров". Но мало просмотров оно мало потому, что подозреваемый удалил свой старый YouTube-канал с многомиллионной аудиторией. Черезов также подчеркнул, что мысли идти на фронт у него даже не возникало: "Я не могу этого сделать по состоянию своего здоровья".
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