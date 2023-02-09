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Женщину приговорили к 116 годам. Теперь суд признал ошибку

Бывшей киберспортсменке в CS:GO Шаен Викторио сократили 116-летний срок.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot

В 2020 году Шайен Викторио была осуждена за мошенничество на срок 116 лет. Однако девушка не согласилась с решением бразильского суда и пыталась обжаловать его. Теперь суд признал свои ошибки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Fragster.

Женщину приговорили к 116 годам. Теперь суд признал ошибку

Суд снизил приговор для Шаен Викторио. Фото из открытых источников

Бывшую киберспортсменку Шаен Викторио "shAy" в 2020 году обвинили в многочисленных мошенничествах. Как оказалось в 2013-17 годах, в ее интернет-магазине сотни покупателей оплачивали товары, но те им так и не поступили.


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Суд Сан-Паулу приговорил девушку к 116 годам, однако в Бразилии максимальный срок заключения составляет 30 лет. Однако Викторио отрицала обвинения, ведь, как оказалось мошенником, был ее тогдашний муж и партнер по бизнесу Ренато Сильва Савойя. После дополнительного рассмотрения дела суд обнаружил ошибки во время первого разбирательства и сократил приговор Шаен до 3 лет и 9 месяцев за соучастие, но добавил, что 30-летняя киберспортсменка придется только выполнять общественные работы.

Адвокаты считают, что даже это наказание слишком суровое и в дальнейшем будут оспаривать решение суда.

Шаен Викторио около 10 лет была киберспортсменкой и соревновалась в CS:GO за такие команды как Santos Dexterity, Team Innova, Team oNe и Keyd Stars. В своей стране она была одной из лучших в компьютерной игре. В 2019 году девушка закончила киберспортивную карьеру и стала инфлюэнсершей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 16-летняя девушка заказала убийство своих родителей.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте, который ответил, заменит ли он людей в будущем.



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Источник: https://www.fragster.com/former-csgo-player-shays-116-year-sentence-reduced/
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