Женщину приговорили к 116 годам. Теперь суд признал ошибку

В 2020 году Шайен Викторио была осуждена за мошенничество на срок 116 лет. Однако девушка не согласилась с решением бразильского суда и пыталась обжаловать его. Теперь суд признал свои ошибки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Fragster.

Суд снизил приговор для Шаен Викторио. Фото из открытых источников

Бывшую киберспортсменку Шаен Викторио "shAy" в 2020 году обвинили в многочисленных мошенничествах. Как оказалось в 2013-17 годах, в ее интернет-магазине сотни покупателей оплачивали товары, но те им так и не поступили.

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Суд Сан-Паулу приговорил девушку к 116 годам, однако в Бразилии максимальный срок заключения составляет 30 лет. Однако Викторио отрицала обвинения, ведь, как оказалось мошенником, был ее тогдашний муж и партнер по бизнесу Ренато Сильва Савойя. После дополнительного рассмотрения дела суд обнаружил ошибки во время первого разбирательства и сократил приговор Шаен до 3 лет и 9 месяцев за соучастие, но добавил, что 30-летняя киберспортсменка придется только выполнять общественные работы.

Адвокаты считают, что даже это наказание слишком суровое и в дальнейшем будут оспаривать решение суда.

Шаен Викторио около 10 лет была киберспортсменкой и соревновалась в CS:GO за такие команды как Santos Dexterity, Team Innova, Team oNe и Keyd Stars. В своей стране она была одной из лучших в компьютерной игре. В 2019 году девушка закончила киберспортивную карьеру и стала инфлюэнсершей.

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