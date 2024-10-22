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Женщина из Львова написала нецензурое сообщение в Viber: она получила штраф

Львовскую предпринимательницу оштрафовали за сообщение с матом в Viber.

22 октября 2024, 15:45
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Slava Kot

Лычаковский районный суд Львова признал местного предпринимателя виновным в мелком хулиганстве за использование нецензурной лексики в частном сообщении в мессенджере Viber. Инцидент получил публичную огласку после того, как получатель сообщения обратился в полицию со скриншотами, на которых женщина его "послала".

Женщина из Львова написала нецензурое сообщение в Viber: она получила штраф

Женщину оштрафовали за мат в Viber. Коллаж: Styler

Согласно материалам суда, инцидент произошел 17 июля 2023 года, когда львовская предпринимательница, находясь в командировке в Закарпатье, от куда отправила оскорбительное сообщение своему знакомому через Viber.

"В частном сообщении оскорбила потерпевшего нецензурной лексикой, в частности "послала" ОСОБА_1. Объяснила, что ее поведение было вызвано действиями последнего, который также оскорблял ее", — говорится в постановлении.

Как отметил потерпевший, это сообщение увидел не только он, но и другие люди. Это нанесло ему "существенный вред репутации и достоинству". Поэтому дело получило судебное разбирательство и привлекло внимание общественности.

Женщина признала свою вину в суде, что позволило решить дело как мелкое хулиганство. Суд назначил ей символический штраф в размере 51 гривны, а также обязал уплатить 606 гривен судебных издержек. Нарушительница имеет право обжаловать это решение во Львовском апелляционном суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Житомире, где мужчина снял штаны в аптеке перед работницами предприятия. Все закончилось судом и штрафом для мужчины.

Также "Комментарии" писали о том, как во Львове владельцев квартиры оштрафовали за замену старых деревянных окон новыми пластиковыми.



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Источник: https://lviv.media/lviv/93876-lvivsku-pidpriyemicyu-oshtrafuvali-za-povidomlennya-z-matyukami-u-viber/
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