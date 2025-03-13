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Зерновой гигант под арестом: в АРМА передан стратегический комплекс

В Украине идет борьба с незаконными активами, связанными с подсанкционными лицами

13 марта 2025, 20:46
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Амбарцумян Анна

В этот раз под контроль Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передан крупный морской перегрузочно-складской комплекс в Одесской области. Его связывают с находящимся под санкциями и под стражей бизнесменом. Расследование продолжается, а детективы продолжают устанавливать все детали масштабной сделки.

Зерновой гигант под арестом: в АРМА передан стратегический комплекс

Фото из открытых источников

По решению Шевченковского районного суда Киева, на основании ходатайства прокуроров Офиса Генерального прокурора, в управление АРМА передан имущественный комплекс зернового терминала вместе с причалом в Одесской области.

Передача состоялась в рамках уголовного производства, в котором фигурирует ряд компаний, причастных к финансовым махинациям. Владельцем активов является предприятие, связанное с известным бизнесменом, который находится под стражей и подпадает под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным следствия, еще в 2016 году должностные лица нескольких компаний, среди которых есть бывшие акционеры одного из украинских банков, совершили незаконные действия по залоговому имуществу. Находившийся в залоге Нацбанка комплекс был выведен незаконным способом, квалифицируемым по ст. 388 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в 2022–2024 годах должностные лица этих предприятий уклонялись от уплаты налогов, что нанесло государственному бюджету значительный ущерб. В этой связи расследование также продолжается по ст. 212 УК Украины.

По ходатайству прокуроров на имущество наложен арест, а досудебное расследование ведут детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/v-arma-peredano-morskii-perevantazuvalno-skladskii-kompleks-zernovix-vantaziv-yakii-nalezit-kompaniyi-povyazanii-z-pidsankciinim-biznesmenom
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