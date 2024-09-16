Земельный захват на Оболони: кто стоит за рейдерским нападением в Киеве

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Черновалова Кристина
На Оболони в Киеве разгорается новый конфликт: недавно неизвестные лица самовольно установили металлический забор вокруг промышленного комплекса на улице Лебединской, 6. Сейчас на территории предприятия активно выгружаются различные вещи — от велосипедов до мебели. Все это происходит в обход закона, превращая участок в своеобразный склад.
Рейдерский захват на Оболони
В распоряжении редакции есть судебное решение о запрете доступа представителей рейдеров на территорию. Однако это решение проигнорировали как сами рейдеры, так и прибывшие на место полицейские. Осмотрев постановление суда, полиция потребовала у охраны освободить проезд, после чего товары были выгружены в здание, принадлежащее компании "Лебединский консалтинг".
Известно, что участок на Лебединской, 6 принадлежит компании "Лебединский консалт", купившей ее на аукционе в 2021 году. Однако это не остановило группу неизвестных лиц, включая молодых людей спортивного облика, самовольно проникнуть на территорию и начать там активную деятельность. Об этом сообщили журналисты “Стопкор”.
Ситуация на месте происшествия напряжена: неизвестные отказываются представляться или предоставлять какие-либо документы. Полиция зарегистрировала факт несанкционированного установления забора и уже начала расследование этого инцидента. Представители Киевблагоустройства также прибыли на место и издали предписание о демонтаже забора, однако в настоящее время оно игнорируется.
Одним из возможных организаторов рейдерского захвата может быть бывший регионал Алексей Омельяненко. По данным источников, именно в его интересах мог быть спланирован этот конфликт. Напомним, что фамилия Алексея Омельяненко уже неоднократно фигурировала в разных скандалах. В свое время он занимал должности главы наблюдательного совета треста "Киевгорстрой-1" и члена наблюдательного совета Укргазбанка. Его имя также связано с делами о выводе средств из государственных учреждений.
Омельяненко известен в столице как бывший глава фракции "Партии регионов" в Киевсовете, а также как религиозный деятель и меценат, долгие годы жертвовавший немалые суммы на храмы Московского патриархата. В 2019 году, вместе с другими бывшими топ-менеджерами Укргазбанка, он был арестован, но он смог избежать ответственности и вышел на свободу без уплаты залога.
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