Земельный захват на Оболони: кто стоит за рейдерским нападением в Киеве

На Оболони в Киеве разгорается новый конфликт: недавно неизвестные лица самовольно установили металлический забор вокруг промышленного комплекса на улице Лебединской, 6. Сейчас на территории предприятия активно выгружаются различные вещи — от велосипедов до мебели. Все это происходит в обход закона, превращая участок в своеобразный склад.



Рейдерский захват на Оболони

В распоряжении редакции есть судебное решение о запрете доступа представителей рейдеров на территорию. Однако это решение проигнорировали как сами рейдеры, так и прибывшие на место полицейские. Осмотрев постановление суда, полиция потребовала у охраны освободить проезд, после чего товары были выгружены в здание, принадлежащее компании "Лебединский консалтинг".

Известно, что участок на Лебединской, 6 принадлежит компании "Лебединский консалт", купившей ее на аукционе в 2021 году. Однако это не остановило группу неизвестных лиц, включая молодых людей спортивного облика, самовольно проникнуть на территорию и начать там активную деятельность. Об этом сообщили журналисты “Стопкор”.





"Вечером 31 июля на участок, где расположен промышленный комплекс компании ООО "Лебединский консалт" по ул. Лебединской, 6, зашла группа неизвестных лиц. Они самовольно начали устанавливать на части предприятия металлическое ограждение. Кроме того, отгороженную территорию "охраняют" около восьми молодых людей" спортивной внешности – так называемый силовой блок", – рассказал журналист Роман Литвин .

Ситуация на месте происшествия напряжена: неизвестные отказываются представляться или предоставлять какие-либо документы. Полиция зарегистрировала факт несанкционированного установления забора и уже начала расследование этого инцидента. Представители Киевблагоустройства также прибыли на место и издали предписание о демонтаже забора, однако в настоящее время оно игнорируется.









Одним из возможных организаторов рейдерского захвата может быть бывший регионал Алексей Омельяненко. По данным источников, именно в его интересах мог быть спланирован этот конфликт. Напомним, что фамилия Алексея Омельяненко уже неоднократно фигурировала в разных скандалах. В свое время он занимал должности главы наблюдательного совета треста "Киевгорстрой-1" и члена наблюдательного совета Укргазбанка. Его имя также связано с делами о выводе средств из государственных учреждений.





Омельяненко известен в столице как бывший глава фракции "Партии регионов" в Киевсовете, а также как религиозный деятель и меценат, долгие годы жертвовавший немалые суммы на храмы Московского патриархата. В 2019 году, вместе с другими бывшими топ-менеджерами Укргазбанка, он был арестован, но он смог избежать ответственности и вышел на свободу без уплаты залога.



