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Завод "Семки" признан пострадавшим от действий экс-прокурора Рубана

Производителя снеков признали потерпевшей стороной в деле о служебном подлоге экс-прокурором Рубаном.

сегодня, 20:18
Автор:

Станислав Молчанов
Государственное бюро расследований официально признало ООО "Волана" потерпевшей стороной в деле по факту служебного подлога бывшим первым заместителем прокурора Сумской области О.Рубана при наложении ареста на имущество предприятия.

Прокурора подозревают в организации и попытке реализации схемы по рейдерскому захвату предприятия, которое производит семена подсолнуха  и другие украинские снеки.

В начале июня 2020 Заречный районный суд Сумской области своим постановлением наложил арест на производственный комплекс ООО "Волана", который находится в г. Синельниково Днепропетровской области. По оценкам юристов, это было первым шагом к рейдерскому захвату предприятия.

На самом деле, ООО "Волана" не проводило никакой деятельности в Сумской области, и не имело никакого отношения к делу, которое более трех лет  находилось  в Сумском СБУ. Апелляционный суд отменил незаконное постановление, а представители завода обратились к правоохранительным органам с заявлениями об участии должностных лиц в попытке рейдерства. В результате, ГБР расследует дело против следователя СБУ В.Прохненка и прокурора А.Жернового, и также дело против первого заместителя областного прокурора О.Рубана.

Как оказалось, именно О.Рубан давал письменные незаконные указания суда относительно того, как надо рассматривать дело против "Семок".

Следователь СБУ по согласованию с прокурорами внес в представление в суд заведомо ложные факты, что квалифицировано как служебный подлог.

Аттестационная комиссия прокуроров рекомендовала после этого освободить О.Рубана из органов прокуратуры. Генпрокурор подписала соответствующий приказ, а также назначила независимую группу прокуроров для беспристрастного расследования данного дела.

После официального признания потерпевшей стороной представители предприятия получат полный доступ к материалам дела, будут опрошены относительно деталей рейдерской схемы, а также смогут систематически контролировать ход расследования, чтобы злоумышленники не смогли избежать ответственности.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как рабочие завода "Семки" обращались в правоохранительные органы, чтобы те не допустили избежания ответственности для лиц, которые принимали участие в попытке захвата фабрики.

Завод "Семки" признан пострадавшим от действий экс-прокурора Рубана


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