Затащил в подъезд и издевался: на Днепропетровщине отправили под суд мужчину, который напал на 10-летнюю

В Днепропетровской области мужчину подозревают в развращении малолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Мужчина напал на малолетнюю в Днепропетровской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в феврале этого года в городе Никополь. 49-летний местный житель совершил нападение на 10-летнюю девочку прямо посреди улицы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник затащил свою жертву в подъезд многоквартирного жилого дома и там, угрожая холодным оружием, совершил действия сексуального характера в отношении пострадавшей. В какой-то момент школьнице удалось вырваться из рук мужчины и убежать.

Стражи порядка задержали подозреваемого. На данный момент завершено досудебное расследование по данному факту. Обвинительный акт в отношении мужчины за разращение малолетней направлен в суд. Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Уганде под зданием парламента были ранены десятки людей. Трое нападавших приехали на место событий и подорвали себя. Атаки произошли с интервалом в три минуты друг от друга. Прибывшие на место событий медики доставляют потерпевших в больницы. Стражам порядка удалось задержать четвертого злоумышленника. У мужчины был обнаружен жилет со взрывчаткой.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в российском Екатеринбурге несовершеннолетний парень на протяжении нескольких лет насиловал свою сводную сестру. Только недавно пострадавшая смогла рассказать об издевательствах. Правоохранители начали расследование. Вскоре злоумышленник сознался в содеянном.

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