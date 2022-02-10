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Заманил к себе домой: в Днепропетровской области злоумышленник изнасиловал мальчика

Преступник познакомился с 13-летним мальчиком в соцсети

сегодня, 16:06
Автор:

Денис Подставной
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В Днепропетровской области судили злоумышленника за изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. 

Заманил к себе домой: в Днепропетровской области злоумышленник изнасиловал мальчика

В Каменском мужчина изнасиловал малолетнего

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом позапрошлого года 37-летний житель города Каменское познакомился в социальной сети с 13-летним мальчиком. Злоумышленник позвал свою жертву к себе домой и тот согласился. Там преступник совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего лица.

Узнав о случившемся мать потерпевшего обратилась за помощью в полицию. 

В прокуратуре рассказали, что несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт изнасилования подтвердился.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на побережье кубы образовался водяной смерч, который вышел на берег и привел к разрушениям. У некоторых домов сорвало крыши. Деревья оказались вырваны из земли, а линии электропередач оборваны. 

Также сайт "Комментарии" информировал о скандале с пикапами для пограничников. Чиновники отреагировали. В сети выставили на продажу новые пикапы, которые Украина получила из США – в МВД информацию опровергают. 

Читайте также о том, что космический аппарат американского ведомства NASA сделал фото в самом центре нашего Млечного Пути. Специалисты отметили, что вскоре сердце нашей галактики сможет начать изучать новая обсерватория ведомства. Благодаря этому астрономы смогут узнать больше об этой области. 







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Источник: https://dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=311506
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