Заманил к себе домой: в Днепропетровской области злоумышленник изнасиловал мальчика

В Днепропетровской области судили злоумышленника за изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

В Каменском мужчина изнасиловал малолетнего

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом позапрошлого года 37-летний житель города Каменское познакомился в социальной сети с 13-летним мальчиком. Злоумышленник позвал свою жертву к себе домой и тот согласился. Там преступник совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего лица.

Узнав о случившемся мать потерпевшего обратилась за помощью в полицию.

В прокуратуре рассказали, что несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт изнасилования подтвердился.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

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