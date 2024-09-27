Закон не для всех: на Запорожье организовали схему выезда депутатов за границу

Местные депутаты в Запорожской области пользовались услугами незаконного выезда за границу. Трем лицам сообщили о подозрениях в совершении преступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Обыски в Запорожской области. Фото Запорожской областной прокуратуры

На противоправных действиях разоблачили главу объединенной территориальной громады — он организовал депутатам поселкового совета незаконное пересечение государственной границы Украины.

По факту правонарушения сообщили о подозрении трем лицам. Их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и служебном поддельные (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что председатель одного из поселковых советов Запорожской области организовал схему, позволяющую депутатам поселкового совета беспрепятственно пересекать государственную границу. К реализации схемы он привлек секретаря поселкового совета и директор регионального отделения всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления.

Для выезда за границу пользовались фейковыми письмами-приглашениями для участия в международных мероприятиях. Письма готовила директор регионального отделения всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления. А на основе приглашений выдавали соответствующие распоряжения о командировках за границу, которые позволяли депутатам выезжать за границу.

Правоохранители установили 3 факта пересечения государственной границы депутатами поселкового совета в личных целях по такой схеме.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос применения относительно подозреваемых мер в виде содержания под стражей.

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