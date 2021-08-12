Задержание вражеского агента: чем занимался иностранец в Украине



















Задержание подозреваемого в шпионаже, фото СБУ

В одной из областей Украины 11 августа задержали шпиона-иностранца. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Известно, что служащие контрразведки СБУ арестовали российского агента, который входит в состав штата Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Мужчина не имеет украинского гражданства.

По данным следствия, агент выполнял поручения своих руководителей и собирал информацию о Вооруженных силах Украины. Периодически он получал задание поехать в командировку в зону ООС. Там агент узнавал и передавал данные командованию враждебного разведывательного управления об оружии украинских военных, его современных образцах, технике, которая используется со стороны Украины в зоне ООС. Также шпион сообщал руководителям о местах дислокации военных и количестве служащих на линии фронта.



На момент задержания украинскими силовиками вражеский агент как раз излагал через мессенджеры секретные данные об украинских военных своим командирам.



В пресс-службе сообщают, что иностранцу сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, однако ему объявят еще и подозрение в шпионаже по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.



Процессуальное руководство осуществляла Луганская Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Как сообщал портал "Комментарии", в пресс-службе Верховного суда появилась информация о продолжении рассмотрения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда дела о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР". Сообщается, что суд потребовал от СБУ и Нацсовета дополнительные доказательства по теле- и радиовещанию.

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