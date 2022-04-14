Задержан бывший Натальи Поклонской: в чем его подозревают

На днях был задержан подозреваемый в коллаборационизме экс-супруг Натальи Поклонской, которая занимала должность генерального прокурора Крыма, а затем начала сотрудничать с оккупантами полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Фото Государственного бюро расследований

Бывший Поклонской долгое время был руководителем фракции ОПЗЖ в городском совете Мариуполя. Мужчина пропагандировал за врага и поддерживал оккупантов. Ранее задержанный сотрудничал с командами Януковича, Медведчука, Королевской и был назначен на руководящую должность в пророссийской партии, которая запрещена в Украине на период военного положения. Задержанному объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Доказательствами являются также его сообщения в социальных сетях с призывами к свержению действующей власти. Обнаружили подозреваемого в Одессе, где он арендовал жилье. Проведена детективами ГБР проверка подозреваемого на полиграфе. Допросы и дальнейшее расследование по делу будет проводить Служба безопасности Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", двух украинских военных освободили из плена. Мужчины рассказали о ситуации, в которой находятся наши украинские пленные, и что говорят оккупанты. Пилоты пообщались с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и получили медицинскую помощь. Освобождение бойцов было произведено благодаря усилиям разведки. Украина продолжает возвращать пленных граждан.

Также мы писали, что враг меняет военную тактику, сообщили украинские разведчики. Оккупантам дали новые указания и выставили сроки, в которые нужно захватить определенные города.

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