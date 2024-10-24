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Задержан агент росгвардии: шпион помогал рашистам атаковать Мирноград

СБУ обезвредила очередного предателя, собиравшего разведданные для оккупантов Донецкой области

сегодня, 13:02
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Амбарцумян Анна

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 25-летнего агента российской гвардии, действовавшего в пользу российских окупантов. Шпион собирал информацию о позициях украинских войск и стратегических объектах, передавая эти данные врагу через мессенджеры.

Задержан агент росгвардии: шпион помогал рашистам атаковать Мирноград

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Шпионаж в пользу врага

Агент, завербованный российской разведкой, помогал оккупантам готовить атаки на украинские оборонные позиции в районе Мирнограда Донецкой области. Он скрыто обходил город и окрестности, фиксируя локации укреплений и огневых точек ВСУ. Также он собирал информацию об энергетических объектах, питающих Покровский район.

Как установило следствие, шпионом оказался 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовали из-за пророссийских комментариев в Telegram-чатах. Он передавал координаты украинских позиций своему "связному" — боевику росгвардии, действующему на восточном фронте. В ходе контрдиверсионной операции СБУ его удалось задержать, изъяв доказательства шпионской деятельности.

Подозрение в государственной измене

Агент обвиняется по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahenta-roshvardii-yakyi-dopomahav-rashystam-proryvatysia-do-myrnohrada
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