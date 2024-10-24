Задержан агент росгвардии: шпион помогал рашистам атаковать Мирноград

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Амбарцумян Анна
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 25-летнего агента российской гвардии, действовавшего в пользу российских окупантов. Шпион собирал информацию о позициях украинских войск и стратегических объектах, передавая эти данные врагу через мессенджеры.
Агент РФ. ФОТО: СБУ
Как установило следствие, шпионом оказался 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовали из-за пророссийских комментариев в Telegram-чатах. Он передавал координаты украинских позиций своему "связному" — боевику росгвардии, действующему на восточном фронте. В ходе контрдиверсионной операции СБУ его удалось задержать, изъяв доказательства шпионской деятельности.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.
Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.
Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.
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