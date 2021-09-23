Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере

Правоохранители задержали мужчину, который убил чиновника в 2013 году. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.



Мужчина вернулся на родину и был задержан, фото Нацполиции

Восемь лет задержанный находился в розыске и скрывался под фальшивыми документами в другой стране. Роковым для мужчины стало путешествие в родной город. Там правоохранители и задержали львовянина.

Известно из материалов следствия о том, что убийство мужчина совершил в феврале 2013 года. Задержанный расстрелял машину, в которой ехал руководитель поселкового совета курорта в Крыму.

Нападающий сделал засаду в машине и ждал свою жертву. После кровавого преступления мужчина вывез свой автомобиль за город и сжег его. Уничтоженное огнем транспортное средство подозреваемый похитил заранее. Личность подозреваемого была установлена восемь лет назад, но львовянин скрывался за пределами страны от правосудия.

Задержали подозреваемого 21 сентября в Львове оперативники управления стратегических расследований Нацполиции. В доме задержанного проведены обыски и изъято оружие, патроны, боеприпасы, поддельный паспорт гражданина другого государства.



Теперь мужчине инкриминируют еще несколько статей. По факту незаконного обращения с оружием открыли уголовное производство. Полицейские проверяют причастен ли задержанный к другим преступлениям. 23 сентября суд избирает львовянину меру пресечения.



Как сообщал портал "Комментарии", в России разбился самолет, пассажиры и экипаж погибли. Сотрудники спасательной службы добрались до обломков самолета АН-26, который потерпел крушение недалеко от Хабаровска. Обломки самолета лежат в труднодоступной местности в районе горы Хребтовая. Сообщается, что они разбросаны на несколько сотен метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!