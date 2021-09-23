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Главная Новости Общество Криминал Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере
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Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере

Все это время мужчина скрывался от следствия за пределами государства

сегодня, 15:30
Автор:

Козлова Альбіна

Правоохранители задержали мужчину, который убил чиновника в 2013 году. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере

Мужчина вернулся на родину и был задержан, фото Нацполиции

Восемь лет задержанный находился в розыске и скрывался под фальшивыми документами в другой стране. Роковым для мужчины стало путешествие в родной город. Там правоохранители и задержали львовянина.

Известно из материалов следствия о том, что убийство мужчина совершил в феврале 2013 года. Задержанный расстрелял машину, в которой ехал руководитель поселкового совета курорта в Крыму.

Нападающий сделал засаду в машине и ждал свою жертву. После кровавого преступления мужчина вывез свой автомобиль за город и сжег его. Уничтоженное огнем транспортное средство подозреваемый похитил заранее. Личность подозреваемого была установлена восемь лет назад, но львовянин скрывался за пределами страны от правосудия.

Задержали подозреваемого 21 сентября в Львове оперативники управления стратегических расследований Нацполиции. В доме задержанного проведены обыски и изъято оружие, патроны, боеприпасы, поддельный паспорт гражданина другого государства.

Теперь мужчине инкриминируют еще несколько статей. По факту незаконного обращения с оружием открыли уголовное производство. Полицейские проверяют причастен ли задержанный к другим преступлениям. 23 сентября суд избирает львовянину меру пресечения.

Как сообщал портал "Комментарии", в России разбился самолет, пассажиры и экипаж погибли. Сотрудники спасательной службы добрались до обломков самолета АН-26, который потерпел крушение недалеко от Хабаровска. Обломки самолета лежат в труднодоступной местности в районе горы Хребтовая. Сообщается, что они разбросаны на несколько сотен метров.

Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере - фото 2
Задержали за убийство через 8 лет: что известно о львовском киллере - фото 3


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/zatrimannya/lvivski-policzejski-zatrimali-cholovika-za-vbivstvo-mera-selishhnoji-radi-ar-krim-u-2013-roczi/
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