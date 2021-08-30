За что жителя Луцка заставили публично извиниться

Диспетчер Центра безопасности направил на место проишествия инспектора. После "развлечений" человек с девушкой уехали с парка на автомобиле марки Opel. Все видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо вероятно причастного к преступлению, которое предусмотрено частью 1 и частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса передано работникам полиции для привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству.

Муниципальная варта разыскала мужчину и заставила извиняться перед обществом за его позорное поведение. На видео записано публичное извинение мужчины, который пообещал купить двух уток и выпустить их в парке культуры. В комментариях граждане призывают привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Как писал портал "Комментарии", Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданского кодекс, чтобы предоставить животным правовой статус.

