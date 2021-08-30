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Главная Новости Общество Криминал За что жителя Луцка заставили публично извиниться
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За что жителя Луцка заставили публично извиниться

Муниципальная варта разыскала мужчину и заставила извиняться перед обществом за его позорное поведение

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

В Луцке заставили извиниться человека, который бросал камни в уток и таким образом жестоко убил одну из них. Об этом сообщается на странице Департамента муниципальной варты Луцкого городского совета в Facebook.

За что жителя Луцка заставили публично извиниться

Жителя Луцка заставили публично извиниться, скрин с видео

Мужчина находился на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Леси Украинки в сопровождении своей девушки. Пара отдыхала, а потом мужчина начал бросать камнями по уткам, что плавали в реке. В одну из них он попал так, что птица погибла. Причем мужчина сделал это на глазах у подростков, которые тоже находились в парке. Девушка не проявила никакого интереса к противоправному поведению второй половинки.

На камеры наблюдения Центра безопасности города Луцка заснято это событие, случившееся 26 августа. Именно благодаря камерам удалось идентифицировать мужчину и разыскать его. Оказалось, что это местный житель, 33-летний Игорь Панаш. Мужчина ранее служил на Луцком аэродроме в/ч А 3186.

Диспетчер Центра безопасности направил на место проишествия инспектора. После "развлечений" человек с девушкой уехали с парка на автомобиле марки Opel. Все видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо вероятно причастного к преступлению, которое предусмотрено частью 1 и частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса  передано работникам полиции для привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству.

Муниципальная варта разыскала мужчину и заставила извиняться перед обществом за его позорное поведение. На видео записано публичное извинение мужчины, который пообещал купить двух уток и выпустить их в парке культуры. В комментариях граждане призывают привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Как писал портал "Комментарии", Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданского кодекс, чтобы предоставить животным правовой статус.


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Источник: https://www.facebook.com/1601825886751100/videos/249758710214833
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