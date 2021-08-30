За что жителя Луцка заставили публично извиниться

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Козлова Альбіна
В Луцке заставили извиниться человека, который бросал камни в уток и таким образом жестоко убил одну из них. Об этом сообщается на странице Департамента муниципальной варты Луцкого городского совета в Facebook.
Жителя Луцка заставили публично извиниться, скрин с видео
Мужчина находился на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Леси Украинки в сопровождении своей девушки. Пара отдыхала, а потом мужчина начал бросать камнями по уткам, что плавали в реке. В одну из них он попал так, что птица погибла. Причем мужчина сделал это на глазах у подростков, которые тоже находились в парке. Девушка не проявила никакого интереса к противоправному поведению второй половинки.
На камеры наблюдения Центра безопасности города Луцка заснято это событие, случившееся 26 августа. Именно благодаря камерам удалось идентифицировать мужчину и разыскать его. Оказалось, что это местный житель, 33-летний Игорь Панаш. Мужчина ранее служил на Луцком аэродроме в/ч А 3186.
Диспетчер Центра безопасности направил на место проишествия инспектора. После "развлечений" человек с девушкой уехали с парка на автомобиле марки Opel. Все видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо вероятно причастного к преступлению, которое предусмотрено частью 1 и частью 2 статьи 299 Уголовного кодекса передано работникам полиции для привлечения виновных к ответственности согласно действующему законодательству.
Муниципальная варта разыскала мужчину и заставила извиняться перед обществом за его позорное поведение. На видео записано публичное извинение мужчины, который пообещал купить двух уток и выпустить их в парке культуры. В комментариях граждане призывают привлечь мужчину к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Как писал портал "Комментарии", Южная Корея планирует внести изменения в свой гражданского кодекс, чтобы предоставить животным правовой статус.
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