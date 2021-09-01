За что майор ВСУ сделал смертельный выстрел в солдата

Военного командира осудили за убийство солдата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на приговор Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 27 августа 2021 года.

Погибший солдат был похоронен в Белой Церкви, фото из открытых источников

Уголовное производство по делу об убийстве было открыто 21 марта 2017 года. Подсудимый по делу — майор Виталий Винник родом из Черкасс, занимавший должность начальника отделения связи штаба воинской части ППВ0849. К началу следствия майор работал на должности в течение двух лет.

Один из солдат, Олег Томашук, выложил видео с геолокацией в Instagram. На канале YouTube пользователи сети скопировали видео солдата и опубликовали его с подписью о том, что украинский военный раскрыл положения позиций Вооруженных сил у Авдеевки.

В тот же день об этом видео солдата узнал начальник отделения связи штаба воинской части В0849 и приказал командиру роты связи, где служил убитый, выстроить личный состав в коридоре возле его кабинета с целью проведения профилактической беседы. Военные тогда размещались в здании временно неработающего завода "Стройдеталь".

После построения майор вызвал четырех человек, которые принимали участие в съемках, зайти к нему в кабинет. Майор включил видео и спросил у солдата понимает ли он, что натворил. Тот ответил, что признает свою вину в нарушении приказа о запрете снимать и выкладывать в соцсетях видеоматериалы. Тогда майор взял табельный пистолет "ПМ", который был закреплен за его помощником, и выстрелил в голову солдату.

В приговоре говорится, что в тот же день перед тем, как выйти к солдатам, майор разрядил пистолет и выложил патроны на кровать. Однако полностью или частично Винник не мог сказать. Сообщается, что в момент разговора с солдатами майор чувствовал отчаяние. Когда он показывал видео с бойцами, у него начали подкашиваться ноги и он вспомнил ужасную картину артиллерийского удара с лета 2014 года под Амвросиевкой — грохот, уничтоженные позиции, большое количество погибших, люди, которые куда бежали, много крови, военнослужащих, разорваных вклочья.

Тогда майор получил контузию, но за медицинской помощью не обращался, поскольку было много убитых и тяжелораненых. В 2014 году погибло много людей потому, что бойцы фотографировались на позициях, на технике и выкладывали эти фотографии в интернет, что позволило врагу вычислить координаты для нанесения артиллерийского удара.

Далее подсудимый описывает момент выстрела как то, что он услышал сильный грохот, но что именно случилось никак не мог понять. Он смотрел то на пистолет, то на пол, а затем развернулся и посмотрел на кровать, патроны, кобуру, опять на пистолет и себе под ноги, где уже лежал раненый в большой луже крови. Подсудимый чувствовал ужас и шок, поскольку случилось страшное событие.

Виталий объясняет сделанный им выстрел мгновенным психологическим фактором, рефлекторной мышечной памятью. Когда именно он вставил магазин в пистолет и сколько там было патронов он не помнил, хотя и должен был убедиться в их отсутствии.

Дальнейшие события подсудимый вспоминает лишь фрагментами, его о чем-то спрашивали, били по лицу, поливали водой, чтобы привести в чувство. Периодически он слышал от окружающих фразы: "он жив", а затем — "он умер". Через некоторое время подсудимого привели в кабинет, посадили за стол. У него потемнело в глазах, он ничего не слышал, не видел и не чувствовал, что именно происходит вокруг него. Сколько это заняло времени не помнит. До сих пор он не помнит точно всех событий, которые произошли.

Олег умер 21 марта 2017 года от сквозного огнестрельного, пулевого ранения головы. У парня было повреждение головного мозга и острое внутреннее кровотечение.

По заключению экспертизы №77 судебно-медицинской экспертной комиссии, пуля повредила левую височную кость и основную кость, оболочки и вещество головного мозга в правой и левой височных частях и лобной части.

Погибший солдат был похоронен в Белой Церкви. Отец парня рассказал, что сын пошел служить на контракт в армию в 2016 году в 72 бригаду. О конфликтах с другими военнослужащими сын никогда не рассказывал.

Суд признал майора Винника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. С обвиняемого должны взыскать в пользу отца погибшего Олега моральный ущерб в сумме 150 000 гривен.

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