Взрывы в Калиновке: что рассказала генпрокурор

Следствие склоняется к версии о подрыве складов взрывчаткой. Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

Сумма ущерба от взрывов исчисляется в миллиардах, фото из открытых источников

По словам генпрокурора, выводы экспертиз, допросы свидетелей и полученные доказательства доказывают именно то, что взрывы произошли в результате диверсии. На склады, предварительно, проник диверсант и установил взрывное устройство. Прокуроры считают, что это могли быть лица, причастные к диверсионно-разведывательным группам РФ или террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Сумма ущерба от взрывов — 5,9 млрд грн.



Учитывая то, что в Чехии также произошли похожие взрывы, украинские прокуроры направили запрос в правоохранительные органы Чехии. По словам Венедиктовой, расследуются причины взрывов боеприпасов с 2015 до 2018 на складе в Сватово, Балаклее, Ичне.

В делах проверяют различные версии: как терроризм, так и халатности военных. По результатам расследований уже наказаны некоторые военнослужащие за служебную халатность и бездействие.

Относительно взрыва в Сватово на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", то все же причиной названо террористический акт. Но в распространении пожара виноваты военнослужащие, которые не придерживались инструкций.

Известно, что в 2016 году за невыполнение приказов руководства наказали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в Сватово. За то, что военная техника и подразделения были размещены слишком близко к складу боеприпасов в Сватово двое командиров артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины получили сообщение о подозрении.

Хотя надо было выдерживать расстояние между единицами техники и обустроить капониры и окопы для дополнительной защиты. В результате от пожара, возникшего на складах, огонь распространился на военную технику, а боеприпасы сдетонировали. Тогда государство понесло убытки на 18 миллионов.

в Польше на военном заводе прогремел взрыв.

Как сообщал портал "Комментарии",

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!