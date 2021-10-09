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Выявлены многомиллионные хищения при строительстве Подольского моста в Киеве

Полиция подозревает масштабные финансовые нарушения

сегодня, 22:45
Автор:

Елена Бурдейная

Пресс-служба МВД сообщает о следствии, открытом против группы чиновников и предпринимателей, подозреваемых в масштабных финансовых нарушениях.

Выявлены многомиллионные хищения при строительстве Подольского моста в Киеве

Работники полиции осматривают Подольский мост - фото из ленты Twitter МВД

Специалисты управления стратегических расследований, киевской полиции и Подольской окружной прокуратуры столицы обнаружили схему хищения 154 млн грн. бюджетных средств. Есть доказательства о трех преступных фактах, совершенных работниками коммунального предприятия и сотрудниками строительной компании-подрядчика.

В 2017 г. были заключены договора, согласно которым должны выполняться определенные работы на строительстве Подольского моста: грунтовка сварочных швов и окраска нижней части плит на участке проезда для автомобилей. За это было выплачено 4,5 млн грн. В 2020 г. были приняты акты об их выполнении. Между тем часть — вовсе не выполнялись, а часть — выполнены с нарушениями технологических процессов. Обвиняются в незаконных тратах двое подозреваемых.

Осенью 2021 г. специалисты провели строительно-техническую экспертизу. Они обнаружили, что на определенных участках автопроезда нет лакокрасочных материалов и покрытий. Однако деньги в размере 1,8 млн грн. были оплачены. Самые большие потери — 148 млн грн. за завышение стоимости работ по монтажу системы контроля напряжения деформации.

Руководитель и начальник одного из подразделений коммунального предприятия подозреваются в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, вызвавшая тяжелые последствия. Если они будут признаны виновными, то  окажутся в тюрьму на срок от двух до пяти лет и уплатят штраф максимум до 12750 грн. Директору компании-подрядчика вменяют ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах". Его могут лишить свободы максиму на 7-12 лет.

О достройке Дарницкого моста ( "моста Кирпы") издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей.



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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/ponad-154-mln-grn-zbitkiv-na-budivnictvi-podilskogo-mostu-policiya-povidomila-pidozru-grupi-posadovciv
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