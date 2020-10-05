Восемнадцать тысяч долларов за трудоустройство помощником народного депутата: в Киеве задержали мошенников

В Киеве была задержана группа лиц, которые требовали от гражданина 18 тыс долларов США за его якобы трудоустройство помощником-консультантом народного депутата Украины. Об этом сообщает ГБР.

Фото: пресс-служба ГБР

Известно, что группа лиц, представляясь доверенными лицами нардепа Украины, сообщили заявителю о процедуре устройства помощником нардепа, пытаясь выманить у него за их "услуги" указанную сумму средств. В сообщении подчеркивается, что их действия и предложения помощи в запуске процесса оформления документов на занятие должности были такие правдоподобные, что создали впечатление действительности намерений и реальной возможности исполнения обещаний.

30 сентября 2020 в ходе проведения следственных действий был задокументирован факт получения одним из мошенников денежных средств в сумме 1 тыс долларов США, а 5 октября 2020 в сумме 3 тыс долларов США двумя другими фигурантами, после чего преступники были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что следователь ГБР рассказал о перспективности дел против Порошенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!