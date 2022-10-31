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Волонтерские схемы Михаила Маймана (Помогайбо)

Бизнесмен Егор Левченко рассказал о сути конфликта с Михаилом Майманом и о его скандальных темах на волонтерке

сегодня, 22:35
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Автор:

Виталий Войчук








В интервью одесскому блогеру Стасу Домбровскому бизнесмен Егор Левченко рассказал, что Михаил Майман наживался на волонтерской деятельности в первые дни войны с Россией.

Волонтерские схемы Михаила Маймана (Помогайбо)

Майман (Помогайбо) Михаил и его волонтерская деятельность

"Человек, который украл деньги, предназначенные в первые дни войны для блага Украины, находится вне морали и закона…. Вместо того, чтобы направить эти деньги на благие цели, он их распиливает, прожирает и тратит на проституток… Он не врет, что Цыганков принимал деньги, все переговоры со мной касательно помощи вел Моня (Майман), стыковал моих людей с людьми Цыганкова. Только я не пойму наше доблестное ДБР либо тех, кто должен этим заниматься… Они могли бы посадить их рядом и спросить — деньги давали? Давали. Напиши, где? Наверное, у них будет очень хороший ответ, что какая-то гуманитарка к ним заходила бесплатно, и якобы они покупали эту гуманитарку на деньги, которые выделил я… В этом суть нашего конфликта", — отметил Егор Левченко.

Также бизнесмен отметил, что возглавляемый Помогайбо батальон Архангела Михаила рассыпался, а все его участники куда-то рассосались.

Левченко также предоставил информацию относительно рейдерского захвата дома у вдовы бизнесмена Михаилом Майманом.

"Неважно, кто в 2020 году довел мужа Инны до самоубийства, отобрали рестораны, заводы, пароходы… И Моня как падальщик побежал отбирать у слабой одинокой женщины дом. Нашел бывшую жену (умершего), с которой они разошлись 10 лет как, подделал документы, пользуясь своими покровителями. Видео есть, как Моня выгонял женщину на улицу… Мы сейчас вставляем ему палки в колеса, чтобы дом он не отжал. Наняли кучу хороших юристов, привлекли общественность. Был суд, где должно было быть принято одно из незаконных решений, но судья, увидев общественность, юристов, людей, начала переобуваться", — рассказал он.

Напомним, ранее журналисты писали о том, что Михаил Майман зарабатывает на войне



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/biznesmen-rozpoviv-skandalni-podrobitsi-volonterskoyi-1667232741.html
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