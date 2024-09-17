Во Львовской области разоблачили контрабанду товаров: проверяют причастность чиновников таможни

Группа лиц во Львовской области занималась контрабандой товаров. Товары ввозили в Украину через пункт пропуска Краковец-Корчева, скрывая от таможенного контроля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили канал контрабанды бытовых товаров и изъяли продукцию стоимостью 14 млн грн.

"Следствием установлено, что группа лиц организовала нелегальный ввоз в Украину различных товарно-материальных ценностей: детскую одежду и обувь, постельное белье, шоколад, электрические велосипеды и т.д. Товары ввозились без декларирования и осуществления соответствующих платежей, а также без документов по их происхождению”, — пояснили в БЭБ.

В ходе расследования правонарушения детективы провели обыски в складских помещениях на территории Львовской области и грузовых автомобилях с прицепами. Детективы обнаружили и изъяли незаконно ввозимые товары стоимостью более 14 млн грн, а также четыре транспортных средства, которые использовались для транспортировки.

Детективы продолжают расследование дела — устанавливают полный круг лиц, привлеченных к схеме нелегального ввоза продукции. Также проверяют причастность должностных лиц Львовской таможни.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.

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