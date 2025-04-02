Во Львове судили бабушку из-за малолетней внучки, которая занялась сексом с несовершеннолетним

Бабушка из Львова попала в суд из-за недосмотра за несовершеннолетней внучкой, имевшей интимную связь с парнем, которому не исполнилось 18 лет. Суд признал ее виновной в невыполнении родительских обязанностей, но ограничился лишь устным предупреждением.

Во Львове бабушку судили из-за секс-видео внуков. Фото иллюстративное

Согласно постановлению Железнодорожного районного суда Львова, опекунка малолетней девушки была обвинена в ненадлежащем воспитании внучки. Причиной стало распространенное видео, на котором зафиксирована интимная связь девушки с несовершеннолетним парнем в июне 2024 года.

На суде женщина объяснила, что является покровительницей внучки из-за смерти ее матери и мобилизации отца. Она заверила, что делает все возможное для надлежащего воспитания ребенка, в частности, обеспечивает необходимыми вещами, следит за учебой и интересуется его досугом. Также бабушка подчеркнула, что у учителей никогда не было замечаний к поведению внучки.

"О событиях с распространением видео с внучкой, не понимает, как такое могло произойти, по этому поводу имела неоднократные профилактические разговоры с ней, провела воспитательные беседы и пытается уделять ей больше внимания", — говорится в решении суда.

Согласно материалам суда, бабушку признали виновной по ч. 1 ст. 184 КУ об административных правонарушениях о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В то же время, учли жизненные обстоятельства бабушки и внуки, поэтому наказанием стало лишь устное предупреждение.

В судебном постановлении не упоминается, понесут ли ответственность другие участники инцидента, в том числе те, кто снимал и распространял видео с сексом несовершеннолетних. Нет также информации о возможных мерах в отношении родителей несовершеннолетнего парня.

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