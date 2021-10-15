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Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь

Заложница освобождена из плена похитителей

сегодня, 14:45
Автор:

Козлова Альбіна

Молодую девушку похитили трое мужчин и требовали значительный выкуп, иначе — убьют ее. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь

Потерпевшая невредимая, фото Нацполиции

В полицию Львовской области позвонил взволнованный отец заложницы и рассказал, что его дочь исчезла — не выходит на связь. Заявитель — житель Червонограда. Мужчина также рассказал, что ему позвонили неизвестные и требовали миллионы евро за ее жизнь. Похитители угрожали физической расправой над девушкой, если отец не отдаст им два миллиона евро в течение короткого периода времени.

Девушка, которую похитили проживала во Львове. Заявление от мужчины поступило 14 октября вечером. Благодаря оперативному определению местонахождения заложницы полицейским удалось освободить ее и задержать подозреваемых в преступлении.

Известно, что задержание произошло во Львове, на улице Городецкой. Там, в квартире, находилась потерпевшая. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны трое мужчин. Как оказалось, они жители Червонограда, откуда родом потерпевшая.

С 19-летней девушкой говорит психолог. У нее нет травм и повреждений.

По факту похищения человека открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой, если их вина будет доказана в суде. Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские и прокуроры собирают необходимые доказательства. Задержанным будет объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одесской области в канале нашли тело жестоко убитого мужчины.

Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь - фото 2
Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь - фото 3
Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь - фото 4


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/u-lvovi-policeiski-zatrimali-grupu-zlovmisnikiv-za-pidozroyu-u-vikradenni-lyudini-ta-vimaganni
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