Во Львове похитители хотели миллионы евро за человеческую жизнь

Молодую девушку похитили трое мужчин и требовали значительный выкуп, иначе — убьют ее. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Потерпевшая невредимая, фото Нацполиции

В полицию Львовской области позвонил взволнованный отец заложницы и рассказал, что его дочь исчезла — не выходит на связь. Заявитель — житель Червонограда. Мужчина также рассказал, что ему позвонили неизвестные и требовали миллионы евро за ее жизнь. Похитители угрожали физической расправой над девушкой, если отец не отдаст им два миллиона евро в течение короткого периода времени.

Девушка, которую похитили проживала во Львове. Заявление от мужчины поступило 14 октября вечером. Благодаря оперативному определению местонахождения заложницы полицейским удалось освободить ее и задержать подозреваемых в преступлении.

Известно, что задержание произошло во Львове, на улице Городецкой. Там, в квартире, находилась потерпевшая. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны трое мужчин. Как оказалось, они жители Червонограда, откуда родом потерпевшая.

С 19-летней девушкой говорит психолог. У нее нет травм и повреждений.

По факту похищения человека открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой, если их вина будет доказана в суде. Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские и прокуроры собирают необходимые доказательства. Задержанным будет объявлено подозрение и избраны меры пресечения.



Как сообщал портал "Комментарии", в Одесской области в канале нашли тело жестоко убитого мужчины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!