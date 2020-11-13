Во Львове пассажир выпал из автобуса и погиб (фото)

Вчера, 12 ноября, 69-летний мужчина во Львове выпал из автобуса и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты.

Фото: 24 канал

Инцидент случился в 17:40 на ул. Гринченка. Водитель автобуса скрылся с места происшествия. Выпавшем пассажиром оказался житель села Зашков Жовковського района 1951 года рождения. На данный момент полиция ищет подозреваемого в нарушении правил ПДД. Если вина водителя будет доказана, суд приговорит его к 3-8 годам лишения свободы.





"Мужчина от полученных в результате падения травм погиб на месте. Автобус с места происшествия скрылся", — отметили в департаменте.

На данный момент полиция устанавливает детали инцидента и проводит расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Львове белорусы, которые сбежали от преследований на родине, устроили акцию протеста против режима Лукашенко. По словам журналистов на месте событий, многие львовяне вокруг поддерживали митингующих, фотографировали и выражали свое восхищение. Акция была мирной.













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