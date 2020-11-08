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Сбежавшие от преследований белорусы устроили акции во Львове и Киеве

Активисты были вынуждены покинуть Беларусь из-за режима Лукашенко

сегодня, 16:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 8 ноября, во Львове белорусы устроили акцию протеста против режима Лукашенко. Сбежавшие граждане страны развернули флаг Беларуси в центре города. 

Сбежавшие от преследований белорусы устроили акции во Львове и Киеве

Фото: акция во Львове; 24 канал

На проспекте Свободы во Львове собрались люди, которые покинули Беларусь из-за режима нынешнего президента и нестабильности в стране. По словам журналистов 24 канала на месте событий, многие львовяне вокруг поддерживали митингующих, фотографировали и выражали свое восхищение. Акция была мирной. 

Сбежавшие от преследований белорусы устроили акции во Львове и Киеве - фото 2

Еще одна акция белорусов прошла сегодня в Киеве. Активисты собираются в центре города каждую неделю с начала массовых митингов в Беларуси. Как сообщает журналист Громадського на месте событий, люди скандировали "Жыве Беларусь!" и использовали национальную символику. Отмечено, что большая протестующих — белорусы, покинувшие родину из-за преследований.

Сбежавшие от преследований белорусы устроили акции во Львове и Киеве - фото 3

Ранее "Комментарии" сообщали, что Александр Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси для обеспечения безопасности в стране, в том числе для жителей Украины. По его словам, граница является символом сотрудничества народов, которое он сейчас не наблюдает.



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Источник: https://news.24tv.ua/ru/
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