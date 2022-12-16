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Во Львове нашли склад с ворованными запчастями к военной авиатехнике

Правоохранители изъяли в двух областях более 58 тысяч запчастей на сумму более 250 млн грн

сегодня, 15:14
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Автор:

Моесеенко Валентина

Правоохранители обнаружили склад с угнанными запчастями к военной авиатехнике, пишет "Комментарии" по информации Офиса Генпрокурора. По данным следствия, с территории оборонного предприятия похищены комплектующие детали к военной авиатехнике. Во время обысков в торговом павильоне на одном из рынков Львова стражи порядка нашли и конфисковали более 18 000 запчастей к военной авиатехнике, в том числе самолетов МИГ.

Во Львове нашли склад с ворованными запчастями к военной авиатехнике

С оборонного предприятия украли датчики и другие дефицитные комплектующие

Также проведен обыск на территории другой области, где обнаружено более 40 000 аналогичных запчастей, техническая документация, телефоны и другие вещественные доказательства. Речь идет о датчиках и других комплектующих, предназначенных для военной авиатехники. По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.

Неотложные следственные действия продолжаются, решается вопрос о назначении ряда экспертиз и установлении лиц, причастных к совершению преступления. По оценкам специалистов изъятые запчасти относятся к категории дефицитных комплектующих. Поэтому будет решаться вопрос об их скорейшей передаче на нужды ВСУ.

Как писали ранее "Комментарии", в Пентагоне утверждают, что США не обнаружили признаков попадания оружия в Украину не в те рукиВ США не было и нет фактов, подтверждающих, что переданное для обороны Украины вооружение используется не по назначению или передается другим сторонам. В то же время в Пентагоне есть подтверждение, что оружие использует Украину очень эффективно в борьбе с российской агрессиейзаявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Читайте на портале "Комментарии" - США планирует передать Украине "умное" оружие, следовательно в стране смогут с помощью высокоточного оружия результативнее уничтожать врага.



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