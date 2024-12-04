Автобус сбил человека на пешеходном переходе: наказание получил пешеход

Франковский районный суд Львова обязал мужчину заплатить штраф в размере 850 гривен после того, как его сбил автобус. По решению суда именно пешеход нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП.

Суд наказал пешехода, которого сбил автобус. Фото из открытых источников

ДТП произошло 17 октября на улице Генерала Чупринки, 16. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но, по заключению суда, сделал это с нарушением ПДД.

Согласно материалам дела, пешеход внезапно вышел на дорогу, не удостоверившись в безопасности. В результате водитель автобуса вынужден был экстренно затормозить и выкрутить руль, чтобы избежать более серьезной аварии и получил механические повреждения.

"Проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее смене и внезапно, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения, вышел на пешеходный нерегулируемый переход, в результате чего на него произошел наезд автобуса", — говорится в постановлении суда.

Суд ссылался на пункты 4.14(а) и 4.14(б) ПДД Украины, запрещающие:

— выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

В своем заявлении к суду пешеход признал вину и "просил строго не наказывать". Как следствие, суд обязал мужчину уплатить штраф в размере 850 гривен, а также 605 гривен судебного сбора.

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