Во Львове сотрудник тюрьмы пойман на сбыте наркотиков заключенным

Осенью 2019 в поле зрения работников Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал инспектор отдела режима и охраны учреждения исполнения наказаний. Об этом передает пресс-служба Львовского ГУНП.

Установлено, что 34-летний сотрудник пенитенциарной службы приносил на работу наркотические средства и психотропные вещества, которые впоследствии сбывал заключенным. Вместе с тем, проверялась информация на возможную причастность к противоправной деятельности разоблаченной фигуранта сотрудников полиции, поэтому предварительно эту информацию не освещали.

На сегодня фигуранта нарушения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и готовят ему извещение о подозрении.

Достоверной информации о сообщниках у следствия на сегодня нет, а значит, согласно ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса, злоумышленнику "светит" от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.





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