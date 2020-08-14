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Главная Новости Общество Криминал Во Львове сотрудник тюрьмы пойман на сбыте наркотиков заключенным
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Во Львове сотрудник тюрьмы пойман на сбыте наркотиков заключенным

Инспектор отдела режима и безопасности был задержан еще осенью 2019 года, но лишь сейчас удалось доказать его причастность к преступлению

сегодня, 00:28
Автор:

Екатерина Белоброва
Во Львове сотрудник тюрьмы пойман на сбыте наркотиков заключенным

Осенью 2019 в поле зрения работников Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал инспектор отдела режима и охраны учреждения исполнения наказаний. Об этом передает пресс-служба Львовского ГУНП.

Установлено, что 34-летний сотрудник пенитенциарной службы приносил на работу наркотические средства и психотропные вещества, которые впоследствии сбывал заключенным. Вместе с тем, проверялась информация на возможную причастность к противоправной деятельности разоблаченной фигуранта сотрудников полиции, поэтому предварительно эту информацию не освещали. 

На сегодня фигуранта нарушения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и готовят ему извещение о подозрении. 

Достоверной информации о сообщниках у следствия на сегодня нет,  а значит, согласно ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса, злоумышленнику "светит" от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах была разоблачена и уничтожена лаборатория по производству кокаина. Партии наркотиков для сбыта превзошли все исторические количества в этой стране.



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