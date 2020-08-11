В Нидерландах ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству кокаина

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Екатерина Белоброва
В Нидерландах правоохранители сообщили о ликвидации крупнейшей лаборатории по производству кокаина, когда-либо обнаруженной в стране, а также о задержании более 15-ти человек. Об этом передает издание Associated Press.
Сотрудники полиции обнаружили десятки тысяч литров химикатов и 100 килограммов крэк-кокаина во время рейда в школе верховой езды.
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