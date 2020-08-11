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Главная Новости Общество Криминал В Нидерландах ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству кокаина
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В Нидерландах ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству кокаина

Сотрудники лаборатории производили от 100 кг кокаина в день и сбывали по цене от 4,5 до 8 млн евро

11 августа 2020, 17:58
Автор:

Екатерина Белоброва
В Нидерландах ликвидировали крупнейшую лабораторию по производству кокаина

В Нидерландах правоохранители сообщили о ликвидации крупнейшей лаборатории по производству кокаина, когда-либо обнаруженной в стране, а также о задержании более 15-ти человек. Об этом передает издание Associated Press.

Сотрудники полиции обнаружили десятки тысяч литров химикатов и 100 килограммов крэк-кокаина во время рейда в школе верховой езды.

Они также нашли спальные помещения для персонала в здании в Нививейне, в 120 километрах к северо-востоку от Амстердама.

Лаборатория была оборудована для производства 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро, рассказал Андре ван Рейн, главный инспектор полицейской организации, которая разоблачает объекты такого рода.
 
На видео сняли оборудование и материалы, в том числе пластиковые бочки и чаны с химикатами, а также несколько бетономешалок, которые использовались для извлечения кокаина из таких продуктов, как одежда, что была пропитана этим наркотиком перед экспортом в Нидерланды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в порту под Одессой задержана рекордная партия кокаина.
 



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