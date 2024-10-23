Вместо обещанных денег — арест: в Полтаве задержаны диверсанты рф

Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают активную борьбу с действующими на территории страны диверсионными группами. Недавно в Полтаве были задержаны два студента, которые по заданию российских спецслужб поджигали автомобили украинских военных.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

В результате совместной операции Службы безопасности и Национальной полиции в Полтаве были задержаны два сообщника российских спецслужб, которые организовывали поджоги служебных автомобилей Сил обороны Украины. В течение короткого времени фигуранты сожгли три внедорожника украинских военных в Кременчуге, вернувшихся в город после выполнения боевых задач.

Задержанными оказались два местных студента в возрасте 18 и 19 лет. Они искали "легкие" деньги на популярных Телеграмм-каналах, где и вышли на российского куратора, который пообещал быстрый заработок в обмен на выполнение взрывных задач.

Однако вместо обещанного вознаграждения молодые люди оказались под арестом украинских правоохранителей. При задержании у них были обнаружены мобильные телефоны и средства для поджигания, которые они использовали для своих преступлений.

Следствие установило, что злоумышленники действовали в паре, путешествуя по рейсовым автобусам между населенными пунктами региона в поисках военных автомобилей. После обнаружения целей они "согласовывали" свои действия с российским куратором, а затем поджигали автомобили. Все преступления они документировали на видео, присылая "отчетные" файлы в Россию.

Согласно данным следствия, фигуранты получили подозрение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ) и находятся под стражей. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.