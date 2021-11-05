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Виктору Януковичу объявили еще одно подозрение: что ему инкриминируют

Следователи собирают доказательства для оглашения подозрения другим причастным к преступлениям

сегодня, 14:13
Автор:

Козлова Альбіна
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Виктору Януковичу извещено о новом подозрении 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Виктору Януковичу объявили еще одно подозрение: что ему инкриминируют

Виктор Янукович, фото Владимир Гердо / ТАСС

Как сообщается, Януковичу инкриминируют руководство преступной организацией, состоявшей из чиновников, работавших в Министерстве внутренних дел, Службе безопасности, Вооруженных Силах. Члены группировки подозреваются в тяжких уголовных преступлениях, которые совершались с 18 по 20 февраля 2014 года в столице.

В частности, указано, что был совершен террористический акт для запугивания, в результате которого погибли люди. Кроме того, в столице были совершены убийства и нанесены гражданам ранения разной степени тяжести. Преступления против людей совершались с помощью огнестрельного оружия и других специальных средств.

Члены преступной организации подозреваются в превышении властных и служебных полномочий, незаконном препятствовании проведению акций протеста. К участникам акции применялось насилие, их законные интересы были ущемлены. Следствие назвало количество погибших в результате действий преступной организации — 76 человек, еще 800 граждан получили ранения.

Следователи ГБР вручили сообщение о подозрении адвокатам Януковича в соответствии с частью 2 статьи 297-5 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также сообщение отправили на адреса, где бывший политик проживал в последний раз.

Суд 2 августа 2021 года разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении Януковича. В настоящее время в суде продолжается рассмотрение ходатайства прокуроров по содержанию подозреваемого под стражей. Досудебное расследование еще не было завершено. Следователи будут сообщать о подозрении другим фигурантам, пока еще собираются доказательства против тех, кто может быть причастен к преступлениям против участников акций протеста в 2013-2014 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", ЕСПЧ начал действовать по делу экс-президента и обратился с определенным перечнем вопросов к украинскому правительству.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-novu-pidozru-viktoru-yanukovichu
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