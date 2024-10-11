В Житомире мужчина снял штаны в аптеке: как все закончилось

В Житомире произошел курьезный и в то же время возмутительный случай, когда мужчина решил устроить непристойный "перформанс" в местной аптеке. Мужчина зашел в аптеку, снял штаны и начал демонстрировать свой половой орган работницам медзаведения.



Аптека. Фото: Pixabay

Как сообщает издание Zhitomir-OnLine, одна из сотрудниц аптеки быстро среагировала на инцидент с мужчиной, сняла на камеру, а также вызвала полицию. По прибытии правоохранителей мужчину задержали.

Согласно приговору Королевского районного суда Житомира, мужчина признал свою вину и раскаялся.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения (уступка), предусмотрено ч.1 ст.296 УК Украины, и назначить наказание в виде штрафа в размере тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — говорится в заявлении суда.

296 статья Уголовного кодекса Украины – это статья о хулиганстве, предусматривающая ответственность за грубое нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу. Суд оштрафовал правонарушителя на 17 тысяч гривен за его непристойное поведение.

Скриншот с приговором Королевского районного суда Житомира по делу о мужчине в аптеке

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