В заповедной зоне на Прикарпатье годами незаконно вырубали деревья: кто организовал схему

На Прикарпатье чиновников государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство" организовали схему и на территории Национального природного парка "Гуцульщина" годами незаконно рубили древесину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.



Вырубка деревьев. Фото ГБР

Досудебное расследование по делу работники ГБР завершили, а обвинительный акт направили в суд. Подозрение злоумышленникам объявили в апреле этого года.

“Группа, которую создал и возглавил руководитель предприятия, действовала с 2018 года, в ее состав входили разные работники лесного хозяйства. Противоправная деятельность на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн”, — сообщили в ГБР.

Чиновники незаконно, не имея никаких разрешений и соответствующих согласований, выдавали документы, позволяющие проводить рубки на участках, которые уже более 20 лет не находились в подчинении лесного хозяйства. Они входили в состав Национального парка. Срубленную древесину злоумышленники продавали, а полученные средства – присваивали.

В ходе расследования было установлено, что в период с февраля по декабрь 2022 в состав группы входили кроме руководителя предприятия еще трое его опытных подчиненных. Группа в таком составе организовала незаконную рубку более 1300 деревьев разных пород. По выводам экспертизы, экологический ущерб составил почти 3,4 млн грн.

Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины).

“Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск и арестовано имущество фигурантов: дом, земельный участок и 2 автомобиля. По ходатайству ГБР суд избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей и отстранил от занимаемых должностей. Расследование продолжается, готовятся подозрения еще по двум группам лиц, которые проводили незаконные рубки на природоохранной территории”, — уточнили в ГБР.

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