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В заповедной зоне на Прикарпатье годами незаконно вырубали деревья: кто организовал схему

Какой ущерб нанесен вырубкой деревьев на Прикарпатье

сегодня, 11:40
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Кречмаровская Наталия

На Прикарпатье чиновников государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство" организовали схему и на территории Национального природного парка "Гуцульщина" годами незаконно рубили древесину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

В заповедной зоне на Прикарпатье годами незаконно вырубали деревья: кто организовал схему

Вырубка деревьев. Фото ГБР

Досудебное расследование по делу работники ГБР завершили, а обвинительный акт направили в суд. Подозрение злоумышленникам объявили в апреле этого года.

“Группа, которую создал и возглавил руководитель предприятия, действовала с 2018 года, в ее состав входили разные работники лесного хозяйства. Противоправная деятельность на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн”, — сообщили в ГБР.

Чиновники незаконно, не имея никаких разрешений и соответствующих согласований, выдавали документы, позволяющие проводить рубки на участках, которые уже более 20 лет не находились в подчинении лесного хозяйства. Они входили в состав Национального парка. Срубленную древесину злоумышленники продавали, а полученные средства – присваивали.

В ходе расследования было установлено, что в период с февраля по декабрь 2022 в состав группы входили кроме руководителя предприятия еще трое его опытных подчиненных. Группа в таком составе организовала незаконную рубку более 1300 деревьев разных пород. По выводам экспертизы, экологический ущерб составил почти 3,4 млн грн.

Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины).

“Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск и арестовано имущество фигурантов: дом, земельный участок и 2 автомобиля. По ходатайству ГБР суд избрал фигурантам меры пресечения – содержание под стражей и отстранил от занимаемых должностей. Расследование продолжается, готовятся подозрения еще по двум группам лиц, которые проводили незаконные рубки на природоохранной территории”, — уточнили в ГБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько средств разворовали на строительстве метро в Киеве.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-na-prikarpatti-suditimut-kerivnictvo-lisgospu-yake-rokami-nezakonno-rubalo-derevinu-na-zapovidnij-teritorii
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