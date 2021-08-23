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Главная Новости Общество Криминал В Запорожье новорожденная девочка получила ожоги: как отреагировали в полиции
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В Запорожье новорожденная девочка получила ожоги: как отреагировали в полиции

Медицинских сестер пока отстранили от работы

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

Новорожденный ребенок получил ожоги в областном перинатальном центре города Запорожье. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В Запорожье новорожденная девочка получила ожоги: как отреагировали в полиции

В Запорожье новорожденная девочка получила ожоги, фото из открытых источников

Известно, что в полицию об инциденте в медицинском учреждении сообщил 28-летний отец девочки. По его словам, новорожденная дочка получила ожоги кожи спины и ягодиц I и II степени во время родов 20 августа. Предварительно следователи выяснили, что роженице проводили кесарево сечение. Новорожденного малыша медицинские сестры положили на электрический коврик, который должен был его согреть. Ребенок пролежал на коврике длительное время, сообщают в полиции, поэтому и получил телесные повреждения в виде ожогов кожи.

Сообщается, что состояние здоровья ребенка стабильное. Медицинских сестер пока что отстранили от работы. В перинатальном центре проводится служебное расследование.

По заявлению отца ребенка открыто уголовное производство по части 2 статьи 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Если вина работниц родильного будет доказана в суде, то им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как писал портал "Комментарии", во Львове открыли производство в отношении хирурга. Житель Львовского района пришел в больницу с жалобами на здоровье. Пациента осмотрел хирург районной больницы и отпустил домой. Через некоторое время юноша скончался.


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-zaporizhzhi-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nenalezhnogo-vikonannya-profesijnix-obov-yazkiv-medichnim-praczivnikom/
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